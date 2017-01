Cvijanović i Novalić: Radne grupe će se baviti izgradnjom autoputa Sarajevo-Beograd

Premijeri Republike Srpske i Federacije BiH /FBiH/ Željka Cvijanović i Fadil Novalić dogovorili su danas u Banjaluci da zajednička sjednica dvije vlade bude održana 28. februara ili 9. marta, u zavisnosti od obaveza koje budu imali.

Cvijanovićeva je navela da je na sastanku rečeno da će biti formirane radne grupe koje će se baviti infrastrukturom, ali i izgradnjom autoputa Sarajevo-Beograd.

Ona je rekla novinarima da je razgovarano i o poreskim zakonima i unapređenju poslovnog ambijenta, te podsjetila da je Republika Srpska ispunila sve obaveze važne za saradnju sa Međunarodnim monetarnim fondom.

Novalić je naglasio da je uhodan format sastanaka vlada FBiH i Republike Srpske na kojima se razgovara o važnim pitanjima s ciljem poboljšanja životnih uslova građana.

Predsjednik Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović smatra da će biti određene štete za poljoprivredne proizvođače zbog adaptiranog Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju /SSP/.

“Naravno da će šteta biti prisutna i očekuje se od entitetskih vlada da rade svoj dio posla po tom pitanju”, rekla je Cvijanovićeva danas novinarima u Banjaluci, nakon sastanka sa premijerom Federacije BiH /FBiH/ Fadilom Novalićem.

Cvijanovićeva je izrazila žaljenje što neke druge stvari koje su obećavane u prethodnom periodu kada je pravljena priča da se usvaja adaptacija nisu dobili na vrijeme niti analizu Svjetske banke niti definisali šta su to bilo koje pomoći.

“Kada je ta tema bila aktuelna govorili smo o tome na koji način će se uopšte pomoći konkurentnosti i šta treba uraditi da se pomogne poljoprivredi, ne samo sa aspekta podrške kroz subvencije ili podsticaje koje dolaze iz entitetskih budžeta, već da vidimo kako ćemo uopšte strukturisati jednu oblast i reformisati da bi onaj proizvod koji se ovdje proizvede bio konkurentniji”, istakla je Cvijanovićeva.

Cvijanovićeva je rekla da je teško postići tu konkurentnost s obzirom na svu podršku i subvencije koju imaju strani proizvodi, ali da to ne znači da sa tim treba prestati.

Premijer Federacije BiH Fadil Novalić rekao je da SSP nije bio tema sastanka, ali da je sa Cvijanovićevom razgovarao o reformskim zakonima i mjerama, a što spada u red podsticajnih mjera.

“Nema nikakve sumnje da moramo naći odgovor na to pitanje. U Vladi Federacije BiH još nismo formatirali taj odgovor, ali smo svjesni da postoji šteta i da je nekako moramo sanirati”, istakao je Novalić.

On je rekao da federalno Ministarstvo poljoprivrede radi na tom pitanju i da bi do marta trebalo da Vladi dostavi rješenje kako to amortizovati.