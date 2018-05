Cvijanović: Njegovati dobre odnose sa zemljama u regionu, Evropi i svijetu

Predsjednik Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović rekla je da podržava njegovanje dobrih odnosa sa zemljama u regionu, Evropi i svijetu, ali da treba biti oprezan ukoliko neki strani državnik šalje zapaljive poruke.

Cvijanovićeva je podsjetila na situaciju od prije dvije godine na otvaranju Ferhat-pašine džamije u Banjaluci i na poruke tadašnjeg turskog premijera Ahmeta Davutoglua.

“Imali smo priliku da ugostimo visoke zvaničnike Turske i u Banjaluci, pa ste vidjeli kakave su zapaljive poruke odatle dolazile. Ako nam dolaze strani političari, funkcioneri i državnici, bilo ko da šalje poruke koje su zapaljive ili su diskriminatorske prema nekom drugom i promovišu samo nekoga i nečiju politiku onda je to jako loše”, rekla je Cvijanovićeva novinarima u Banjaluci.

Ona je naglasila da je pozitivno ako su došli da pomognu neki važan infrastrukturni ili drugi projekat.

Premijer Srpske je navela da je ne iznenađuje najavljena sutrašnja posjeta turskog predsjednika Redžepa Tajipa Erdoana Sarajevu, te konstatovala da postoji tijesna veza uzajamnih kampanja i slanja političkih poruka na relaciji političkog Sarajeva, prije svega SDA, i Turske.

“Imali smo priliku mnogo puta to da vidimo. Možemo samo da se zapitamo da li je to inače stvar od koje profitira samo jedna politička partija u okviru BiH, i to Federacije BiH, ili je to stvar koja je korisna ili važna za sve nas”, rekla je Cvijanovićeva.

