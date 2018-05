Cvijanović: Ne miješam se u stvari koje nisu moja nadležnost

Predsjednik Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović rekla je da se ne miješa u stvari koje nisu u njenoj nadležnosti, te da se tako ne miješa ni u istragu u predmetu Davida Dragičevića.

“To nije moj posao, nemam znanja da vodim istragu, to rade neki drugi koji su za to obučeni i čiji je to posao”, rekla je Cvijanovićeva na posebnoj sjednici na kojoj se razmatra stanje bezbjednosti u Banjaluci i Srpskoj – “Pravda za Davida – pravda za sve”.

Ona je ponovila da ne zna kakvi su nalazi istrage i da se ne miješa u rad sudova, tužilaštava i policije.

Cvijanovićeva je poručila narodnom poslaniku Vukoti Govedarici da nije uspješan metod kojim želi da isprovocira nju ili ministra unutrašnjih poslova Dragana Lukača.

“Ne prepoznajem se ni u jednoj od tih stvari o kojima pričate. Priča o navodnoj aferi “Snimak” je dobro namještena priča koja pokazuje da postoje ljudi koji su u stanju da građane Srpske dovedu u potpuno odsustvo bezbjednosti, ali ne zato što ne rade institucije, već imate mešetare koji se služe raznim stvarima”, rekla je Cvijanovićeva.

Ona je dodala da je priča o kupovini posalnika davno ispričana priča, ali da nema nikakav problem da se o tome ponovo razgovara u skupštini.

Cvijanovićeva je naglasila da se nikada ne bi usudila da tvrdi, kao što to radi Govedarica, da nešto nije urađeno profesionalno, jer to treba da kaže struka.

Ona je rekla i da su pitanja koja postavljaju poslanici pitanja na koje odgovore isključivo može dati tužilaštvo.

“Vama nije normalno da ministar ostvari kontakt o bilo čemu sa tužiocem, ali vam je normalno, pretpostavljam, da ode neki ambasador i kaže tužiocu šta treba da radi. Vi ste iz te političke priče”, istakla je Cvijanovićeva.

Ona je napomenula da “Govedarica i njegovi politički prijatelji” već duže vrijeme napadaju MUP Srpske, instituciju koja je po svim anketama visoko pozicionirana institucija kojoj građani Srpske vjeruju.

Premijer Srpske je pozvala Govedaricu da ne obezvređuje institucije pričom da građani ne vjeruju u institucije, jer je to njegov stav, a ne građana.

U Narodnoj skupštini u toku je polučasovna pauza na zahtjev poslanika PDP-a Branislava Borenovića.

(Srna)