Cvijanović: Najava povratka opozicije u skupštinske klupe ne predstavlja nikakvo iznenađenje

Potpredsjednik SNSD-a Željka Cvijanović rekla je da najava povratka opozicije u skupštinske klupe ne predstavlja nikakvo iznenađenje, s obzirom na nezadovoljstvo građana i šire javnosti koje je izazvalo njihovo ponašanje tokom prethodnog zasjedanja Narodne skupštine Republike Srpske.

“Nažalost, imali smo priliku da vidimo da skupštinska manjina želi da blokira rad skupštinske većine, i u takvim okolnostima pozivati se kobajagi na odbranu demokratije je najobičnija budalaština”, rekla je Cvijanovićeva.

Upitana da prokomentariše najavu predsjednika PDP-a Branislava Borenovića da će se opozicija vratiti u parlament i da će tamo intenzivno raditi, ali i da će pokrenuti seriju “skupština naroda ili otvorenih parlamenata” u većim gradovima Srpske gdje će razgovarati o interpelacijama i drugim životnim pitanjima, Cvijanovićeva je rekla da to inače rade sve političke partije i to spada u domen redovnog političkog rada.

“Međutim, način na koji Borenović najavljuje kako će se rasprave o interpelacijama i drugim temama iz Narodne skupštine preseliti u neke otvorene parlamente neodoljivo podsjeća na ‘plenume građana’ koje su neke opozicione partije u saradnji sa pojedinim dijelovima međunarodne zajednice organizovali prije par godina nakon rušilačkih i vandalskih protesta koji su organizovani u Federaciji BiH /FBiH/”, naglasila je Cvijanovićeva.

Ona je rekla da se sjeća kako su i “naši opozicionari željeli da se ti protesti preliju i na Republiku Srpsku”.

“U Borenovićevoj najavi ne vidim nikakvu originalnost, tada su to bili neki plenumi građana u FBiH, sada su to neki otvoreni parlamenti u Republici Srpskoj, a cilj je isti – zaobići ulogu zvaničnih institucija i stvoriti neke vaninstitucionalne centre odlučivanja. A, kako su završili plenumi građana u FBiH, to već znamo. Dakle, Borenovićeva ideja o otvorenim parlamentima je kopija već viđenog”, ocijenila je potpredsjednik SNSD-a.

Podsjetivši da građani Srpske već imaju svoje skupštine – i republičku i lokalne, Cvijanovićeva je zaključila da opozicionari očito nisu zadovoljni brojem svojih predstavnika u tim institucijama ili, bolje reći, svojim izbornim rezultatom.

