Cvijanović: Mladen Ivanić ima podršku stranaca

“Uprkos raznim spekulacijama prethodnih mjeseci, nikad nije bilo upitno da li ćemo nastupiti zajedno na izborima, jer su među nama stvari jasno poslagane”, rekla je Željka Cvijanović, potpredsjednik SNSD-a.

Poručila je da vjeruje u ubjedljivu pobjedu koalicije SNSD-DNS-SP. Cvijanovićeva je naglasila da je Republika Srpska izašla iz krize, da je Vlada obezbijedila potpunu ažurnost u izvršenju budžetskih obaveza, uzela u obzir zahtjeve svih socijalnih partnera i krenula u izvršenje svih dogovorenih aktivnosti.

“Nismo smanjivali, niti ukidali bilo kakava prava, već smo ih povećavali i nadograđivali. Stvari teku onako kako smo planirali, i sve to smo uspjeli uprkos finansijskoj blokadi od sarajevske vlasti u kojoj su učestvovali SDS, PDP i NDP, ali i štetnim političkim odlukama ovog trojca. Kad su vidjeli da ulazimo u fazu potpune stabilnosti i kad im je propala namjera da finansijski devastiraju Republiku Srpsku, onda su ljudi iz Saveza za promjene krenuli u svjesno kreiranje lažne slike o militarizaciji Republike i pravojnim formacijama”.

Branislav Borenović, predsjednik PDP-a odgovara da vladajuća koalcija nema razloga za zadovoljstvo. Za Borenovića, juče potpisan koalicioni sporazum stranaka na vlasti je obična farsa.

“Šta su juče oni dogovorili? Ništa. dogvorili su da će u jednom momentu kada to procijeni jedna stranka SNSD i njihov predsjednik koji se samoproglasio za člana Predsjedništva BiH, da će on onda donijeti neku odluku koju će druge stranke iz vladajuće koalcije prihvatiti bez bilo kakvog pogovora”, rekao je Borenović.

Dok su u Savezu za promjene sigurni u snažnu podršku glasača njihovim kandidatima, Mladenu Ivaniću i Vukoti Govedarici, Željka Cvijanović im poručuje da nemaju razloga za optimizam. Tvrdnje kandidata SzP za srpskog člana Predsjedništva BiH Mladena Ivanića da izbore počinje na bazi od 317 hiljada glasova koje je ostvario na prethodnim izborima, Cvijanovićeva je ocijenila da se ta baza poprilično istopila, i to najmanje za 100 hiljada glasova.

“Ankete, koje Ivanić navodno ne čita, pokazuju da on za predsjednikom (Miloradom) Dodikom zaostaje preko 120 hiljada glasova. On je, u suštini, ipak, unikat političar i to ne samo po tome što je u manje od četiri godine uspio da iznevjeri svoje i srpske i bošnjačke glasače, već i po pokušajima da vodi ličnu kampanju odvajanjem i od svoje partije, ali i drugih partija iz bloka kojem pripada”.

“Mladen Ivanić ima podršku stranaca koji su aktivno uključeni u njegovo spašavanje, kako bi osujetili predsjednika Milorada Dodika da dođe u Predsjedništvo BiH”, rekla je Cvijanovićeva u intervju.

Podsjetila je i da je donošenje Strategije spoljne politike BiH bez konsultovanja institucija Republike Srpske bila ozbiljna greška. Cvijanovićeva se pita zašto Mladen Ivanić, 2003. godine, kad je bio ministar inostranih poslova tražio da se provede široka rasprava uz konsultovanje svih institucija, a ovaj put je to izbjegao.