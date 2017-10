Cvijanović: Institucionalna kriza o kojoj Zvizdić priča u RS ne postoji

Predsjednik Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović rekla je da joj je žao ako je nečim uvrijedila predsjedavajućeg Savjeta ministara Denisa Zvizdića govoreći da odgovornost za reformski zastoj leži na institucijama BiH gdje je njegova partija na vlasti, dodavši da je samo pobrojala činjenice, među kojima je i ta da nema parlamentarnu većinu, jer su mu se svetili neki od njegovih vlastitih poslanika.

Cvijanovićeva je istakla da se ona tome uopšte ne raduje, jer je to zablokiralo mnogo procesa.

“Činjenica je i to da on i Mirko Šarović imaju najtješnju saradnju i da je šteta što njihove reformske priče nisu postale reformska stvarnost. Što se tiče njegovih komentara o Vladi Republike Srpske, mogu jedino da mu poručim da ona funkcioniše neuporedivo bolje nego što je to slučaj sa Savjetom ministara kojeg on vodi po pitanju provedenih aktivnosti, utvrđenih zakona, a i bez bilo kakvih trzavica”, rekla je Cvijanovićeva Srni upitana da prokomentariše Zvizdićevu tvrdnju da odgovornost za trenutnu blokadu u vezi sa izmjenama zakona o akcizama leži na “međustranačkom tandemu sastavljenom od entitetskih ministara finansija koji ne dolaze iz SDA ili Saveza za promjene, nego iz SNSD-a i HDZ-a”.

Osim toga, podsjetila je Cvijanovićeva, Vlada Republike Srpske, za razliku od Savjeta ministara, ima parlamentarnu većinu i ona je u kontinuitetu stabilna.

“Pošto je to tako, institucionalna kriza o kojoj Zvizdić priča, u Republici Srpskoj ne postoji. Mi uopšte ne prebacujemo odgovornost sa sebe na nivo BiH, niti za tim ima potrebe, jer je Republika Srpska svoje obaveze davno izvrsila, ali nije BiH. Zvizdića bi trebalo podsjetiti da smo i svojim glasovima, iako smo opozicija na nivou BiH, nastojali pomoći da BiH ostane na liniji aranžmana dogovorenih sa međunarodnim parterima, ali nije išlo upravo zato što nema dovoljno glasova iz FBiH”, poručila je Cvijanovićeva Zvizdiću.

Ona je navela da su činjenice i da se ratifikacije vaznih programa sa Svjetskom bankom “kisele” u parlamentu BiH, da nema sredstava EBRD-a, te da se na nivou BiH opstruiše i mehanizam koordinacije.

“Činjenica je i da njih na nivou BiH stranci uporno maze, ali da ni to ne pomaže. Činjenica je i to da smo mi u Vladi Republike Srpske evropskim integracijama posvećeni praktično, a oni na nivou BiH samo deklarativno”, podsjetila je premijer Srpske u izjavi za Srnu.

Na Zvizdićev poziv da se pripremi zakon o akcizama koji može proći u parlamentu BiH, Cvijanovićeva je rekla da nema ništa protiv i poručila mu da ga pripremi i obezbijedi većinu.

“Ako mu treba podrska iz Republike Srpske, a rješenje nam odgovara, mi ćemo to podržati”, poručila je Cvijanovićeva.

