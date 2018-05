Cvijanović: Građane mogu zaštititi samo njihove institucije

Predsjednik Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović rekla je danas da građane Republike mogu zaštititi njene institucije i njena policija, te da u njih vjeruje i vjerovaće.



“Znam da su one suočene sa brojnim problemima, ali znam i da našim građanima nema većih prijatelja od njihovih institucija”, rekla je Cvijanovićeva u Narodnoj skupštini tokom rasprave o stanju bezbjednosti u Banjaluci i Republici Srpskoj – “Pravda za Davida – Pravda za sve”.

Cvijanovićeva je ponovila da je opozicija isproblematizovala stvari koje je ranije u medijima pokušao da objasni resorni ministar Dragan Lukač.

“Čovjek je lijepo rekao da do sada nema dokaza i da nastavljaju dalje da rade”, rekla je premijer Srpske, naglasivši da joj se gadi da bilo koja politička partija obmanjuje porodicu Dragičević, pa čak i SNSD.

“Ovo je stvar ljudskosti i principa, a ne politike da ste vi na jednoj, a ja na drugoj strani. Gadi mi se da se političke partije utrkuju nakon što se dogodi ovako strašna stvar i ako smo u stanju, da pod plaštom pružanja pomoći nesrećnoj porodici Dragičević, zapravo komplikujemo stvari. I kada govorimo kako neko pravi pritisak, a nećemo da priznamo da i ovo što danas radimo /u Skupštini/ predstavlja pritisak”, navela je Cvijanovićeva.

Ona je izrazila bojazan da se raspravom u Skupštini nikome ne čini dobro.

“Ovo je neljudski. Htjela se zloupotrijebiti skupštinska sala. Neljudski je i svi smo saučesnici u tom neljudskom činu, jer tako ne možemo pomoći porodici osim da tražimo od institucija da rade svoj posao. Onaj ko je kriv u proceduralnom i u svakom drugom smislu, i ako se do takvog dođe, on treba da odgovara”, ocijenila je Cvijanovićeva.

Ona je rekla da se u Skupštini dešava poigravanje sa ljudima koji su već dovoljno unesrećeni.

“Širimo među građanima lažnu priču da MUP nije taj koji će ih zaštititi. Izvinite, ali ko je taj koji će ih zaštititi? Sjedeljka sa nekim ambasadorom ili ambasadorkom u kafani će zaštiti naše građane i riješiti probleme, to hoćete da kažete? To će pomoći, a neće MUP..? U svakom kolektivu ima dobrih i loših i suština je da sistem odbaci loše i promoviše dobre. To je suština institucija”, rekla je Cvijanovićeva.

Ona je istakla da je velika greška “da se mrtvo dijete ovdje razvlači, iako imaju organi koji time treba da se bave”.

“Da nisam došla, onda biste pričali, kao što ste vi gospodine Vukota Govedarica mene prozivali, da očekujete moje prisustvo. Šta vi mene pozivate tamo gdje sam rekla da ću doći kao i drugi ljudi. Vi mislite da je to ispravno, a ja mislim da je greška”, istakla je Cvijanovićeva.

Ona je rekla da je Govedarica treba prozivati u vezi sa političkim temama, a ne kada je u pitanju tuđa nesreća.

“Znam mnoge ljude koji su mnogo uložili u svoje porodice, a takva su im se strašna čuda dešavala… Zov ulice je jači od onog što danas porodica promoviše. Nažalost, jači je. Zov društva tinejdžera je jači od onoga što govore otac i majka”, rekla je Cvijanovićeva.

Ona je rekla da neće odgovarati na teme u vezi sa slučajem Dragičević, osim političkih.

“U ovome neću više da učestvujem, jer je nemoralno”, rekla je premijer Srpske.

“Ne prihvatam kriminalizovanje policije”

Premijer Republike Srpske Željka Cvijanović istakla je večeras da ne prihvata tezu u kojoj se Policija Srpske kriminalizuje.

“Odvajam ovo što sam rekla od strašne greške koju ste napravili /opozicija/ što ste sazvali ovu sjednicu Narodne skupštine u kojoj zajedno sa vama moram da učestvujem. Sa ovim što kažem nema veze porodica Dragičević i tragedija koja se desila”, rekla je Cvijanovićeva u Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Ona je podsjetila da je Policija Srpske već odavno meta, jer se pričalo o paravojnim formacijama, nabavci oružja, ruskom uticaju i slanju specijalaca na obuku u Rusiju.

“Prihvatam tezu da u svakoj instituciji postoje dobri i loši. A vi ste se /opozicija/ danas ovdje pozivali na jedan predmet gledajući ga samo sa jedne strane. Pričali ste kako se desila velika pljačka u kojoj su učestvovali specijalci i naravno da svi kažemo da je to jako loše. Međutim, niko nije rekao da su specijalci dospjeli tamo gdje su dospjeli zahvaljujući dobrim policajcima koji su radili posao”, navodi Cvijanovićeva.

Premijer Srpske je napomenula da kao čovjek ne može da podnese da se ulazi u priču da treba kriminalizovati cijelu instituciju.

“Mnogi od vas nisu učestvovali u defileu /Dan Republike/ koji je bio spektakularan. Niste učestvovali samo zato jer se prije toga napravila priča o paravojnim formacijama i sugirno je da radi mašina protiv našeg MUP-a”, smatra Cvijanovićeva.

Ona je ocijenila da radi mašina i protiv ostalih institucija.

“Slušam vas najmanje dvije godine kako prozivate /opozicija/ Radio-televiziju Republike Srpske i Novinsku agenciju Republike Srpske /SRNA/. Prozivate ih zbog naslova, ali je u redu da neki drugi mediji zato što su privatni slažu kao što su to uradili danas /BN televizija/ s ciljem stvaranja problema između mene i okupljenje grupe, jer smatram da je ovo pogrešno što radimo da se nismo trebali oglašavati, slikati sa nesrećnim ocem Davorom Dragičevićem i da mu to nije nikakva podrška, nego da tražimo da institucije urade svoj posao”, rekla je Cvijanovićeva.

Ona kaže da osjeća gađenje nad onim što su ljudi u stanju da urade jedni drugima, a pogotovo nad zloupotrebom tuđe boli.

“Jako se sramim što uopšte sjedimo ovdje i pričamo na ovaj način i stidim se što postavljamo pitanja jedni drugima za koja znamo da nemamo odgovore”, rekla je Cvijanovićeva.

Ona je ponovila da je danas u Skupštini pitala kako okupljanje postaje pokret?

“Želim da mi se to kaže. Ne plašim se demokratije, niti se iko ovdje plaši demokratije, ali pričaćemo od sada jasnim jezikom. Zajedno danas učestvujemo u velikoj laži i obmani, a da ne pričamo kakve su se priče pričale sve ovo vrijeme”, dodala je Cvijanovićeva i navela da se od “političkog ološa brani činjenicama” koje je prikupila u proteklom periodu.

Ona smatra da je prirodno da se vodi briga o svojoj i tuđoj djeci.

“Suština je da jačamo naše institucije da svako zlo mogu da umanjuju. Režim je za vas /opozicija/ kada se branimo od izmišljenih i podmetnutih stvari. Svi smo zabrinuti jer smo roditelji i treba da želimo bolje društvo u kome ćemo graditi institucije, a ne urušavati”, dodala je Cvijanovićeva i napomenula da niko ne pravi razliku među djecom.

Prema njenim riječima, poslanici imaju pravo da traže poboljšanje rada svake institucije.

“Ali i vi i mnogi drugi i iz Sarajeva i stranci pokušavate uporno da kriminalizujete Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, što ne prihvatam”, ponovila je Cvijanovićeva.

