Cvijanović: Frustrirajući nivo neiskrenosti u BiH

Predsjednik Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je da je postalo frustrirajuće da u BiH postoji toliki nivo neiskrenosti, da su svi slatkorječivi i vole pričati o reformama, evropskom putu, stabilnosti koju daju MMF i Svjetska banka, a na kraju – kada izađu na praktični teren – pokažu da nemaju ni kapaciteta, ni parlamentarne većine, niti iskrenosti da se prema tim pitanjima odnose na odgovoran način.

“U kontekstu aranžmana sa MMF-om i održanja toga aranžmana, on je tu i živ je, dakle postoji, ali nije funkcionalan, s obzirom na to da nismo u mogućnosti da povlačimo tranše, niti da idemo u naredne korake koji su bili definisani. Dakle, kašnjenje je evidentno. Ako me pitate kada će stvari biti riješene, ja to ne znam jer to ne zavisi od Vlade Srpske, niti od ijedne institucije Srpske. Koalicije koje postoji na nivou BiH i na nivou Federacije BiH /FBiH/ treba da raščiste stvari”, istakla je Cvijanovićeva.

Ona je za portal “Vijesti” pojasnila da u vezi sa aranžmanom sa MMF-om nije riječ samo o usvajanju izmjena Zakona o akcizama, već i o nekim drugim stvarima.

“Postoji i analiza koja treba da se uradi u telekomima u okviru FBiH, ‘BH Telekoma’ i ‘HT Eroneta’. Koliko sam imala priliku da vidim, tu postoji mnogo nepoznanica i ne postoji baš potpuna opredijeljenost da se ide u tom pravcu. To je, takođe, jedan od važnih uslova MMF-a, uz set Zakona o akcizama”, precizirala je Cvijanovićeva.

Takođe, dodaje ona, u MMF-u su se žalili da nisu dobili potpisanu odluku, odnosno rješenje ili zaključak Savjeta ministara BiH koji se odnosio na ograničenje javne potrošnje u pogledu novih zapošljavanja i troškova te vrste.

“Dakle, ostao je cijeli niz neriješenih pitanja s kojima smo ušli u ovu kalendarsku godinu. Zadovoljstvo je moje utoliko što smo mi u Srpskoj izvršili svoje obaveze još u decembru. To nije bilo jednostavno, ali smo bili opredijeljeni da završimo taj dio posla. Ako već potpišemo neki dokument, ako stojimo negdje sa ostalima i pričamo o reformama, onda smo smatrali da je sasvim normalno, pristojno i odgovorno da izvršimo svoje obaveze. Utoliko se razlikujemo od ostalih nivoa vlasti”, naglasila je premijer Srpske.

Ona je ocijenila da bi bilo mnogo lakše i bolje da su svi izvršili svoje obaveze kako bi se mogla “povući” tranša MMF-a, jer je riječ o jeftinom novcu, koji bi svima pomogao.

“No, stvari se nisu desile. Pa dobro. Nema nikakvog scenarija koji znači da će zbog toga nastupiti krah. Nema nikakvog kraha, samo bi nam bilo lakše i jednostavnije”, kaže Cvijanovićeva.

Prema njenim riječima, u ovome se postavlja veće pitanje koje nije finansijske prirode, jer se u BiH pokazuje nemoć da bude realizovano bilo šta što je dogovreno.

“Dakle, uvijek neko nekoga koči. Meni to postaje frustracija i kažem da je nama u Republici Srpskoj to gubljenje vremena. Da li se to nekom sviđa ili ne, da li voli da to čuje ili ne, ja tu ne mogu pomoći”, ističe premijer Srpske.

Govoreći o proteklom “Jahorina ekonomskom forumu”, gdje je bila jedan od govornika na panelu koji se tiče evropske perspektive, Cvijanovićeva je ocijenila da je u ovom momentu to neizvjesnost, a postoji više stvari i uzroka zbog čega je to tako.

“Jedna stvar je BiH, ovakva kakva jeste, koja ne može ili nije u stanju da ispuni onaj dio obaveza koje dobrovoljno na sebe preuzme, a kamoli neke stvari koje bi eventualno bile nametnute kao imperativ. Druga dimenzija su odnosi u regiji koji značajno otežavaju ono što se zove naš zajednički put ili kretanje ka Briselu”, navela je Cvijanovićeva.

Ona je dodala da situacija u Makedoniji pokazuje da je EU vjerovatno primjenjivala sasvim pogrešnu formulu kada je riječ o ovom prostoru, ocijenivši da u EU postoji apsolutno sljepilo kada su u pitanju potrebe Zapadnog Balkana i način na koji on funkcioniše.

“Mislim da će se pristup EU morati mijenjati. On će morati biti realniji kako bi nam se pomoglo da se krećemo tim putem”, navela je Cvijanovićeva.

Prema njenim riječima, treća dimenzija su sama dešavanja u okviru EU, koja je suočena sa brojnim izazovima političke i ustavno-pravne prirode, zbog “Bregzita”, te svega onoga što se dešava u okviru evrozone, kao i zbog kraha ili problema koji su se javili u okviru monetarne unije i funkcionisanja jedinstvene valute evro.

“Cijeli je niz otvorenih pitanja, a posebno pitanje koje se u posljednje vrijeme dodatno otvorilo je pitanje bezbijednosti. EU očito nije uspjela da odgovori svim tim izazovima. Ona će morati da ide u jednu vrstu transformacije i restrukturisanja, što podržavam. Smatram da Evropa treba da bude realnija, bolja, bolje uređena i na realnijim osnovama upravo da bi mogla da prima nove države članice, ali i da odgovori izazovima novog, modernog doba”, kaže Cvijanovićeva.

Govoreći o odnosima u vladajućoj koaliciji u Republici Srpskoj i mogućem razdoru, posebno u kontekstu najave prodaje akcija Rudnika željezne rude “LJubija”, koju DNS kao jedan od partnera u vlasti ne podržava, premijer Srpske je istakla da neće biti nikakvog razdora.

“Radi se o pitanju koje je Vlada Srpske definisala nakon mnogo godina, bavili smo se time, prikupljali smo ponude, ponavljali smo postupke i dobili smo ponudu koja zavređuje pažnju. To je ponuda od otprilike 92 miliona KM, koja je za 29 miliona KM veća u odnosu na sljedeće ponude. Naša obaveza je bila da to uputimo ka Narodnoj skupštini, a na narodnim poslanicima, pojedinačno ili kao dijelovima političkih partija, jeste da iznesu svoj stav”, kaže ona.

Cvijanovićeva ističe da nema razloga da ovo pitanje bude kamen spoticanja ili razlog razdora, i da se ništa neće desiti sa koalicijom.

“Naša koalicija je imala bezbroj različitih izazova i na svaki je odgovorila spremno. Ovo konkretno pitanje čak i ne rangiram kao visokorizično ili rizično pitanje za funkcionisanje koalicije, a kamoli kao nešto što bi bilo totalno fatalno”, navela je Cvijanovićeva, koja je i potpredsjednik SNSD-a.

Na pitanje da prokomentariše ocjenu člana Predsjedništva SNSD-a Drage Kalabića da bi njena smjena sa čela Vlade Srpske mogla relaksirati odnose u vladajućoj koaliciji u Srpskoj, Cvijanovićeva je istakla da svako ima pravo na svoj stav i može da ga iznosi, bez obzira na to da li je riječ o članu SNSD-a ili ne.

“Ja ne sporim to pravo. Što se tiče i partije i naše koalicije, pitanje rekonstrukcije ili smjene Vlade Srpske nikada nije bilo na dnevnom redu. Ako bude na dnevnom redu, mogla bih i ja da imam određene sugestije kako to može da se postavi na bolji i efikasniji način. No, to prosto nije bila tema”, navela je Cvijanovićeva.

