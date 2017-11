Cvijanović: Brojne su nadležnosti otete Srpskoj!

Predsjednik Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović smatra da bi BiH i društvo u cjelini bili puno funkcionalniji i organizovaniji ukoliko bi se nadležnosti vratile onima kojima pripadaju po Ustavu, a onda da se dogovorom i koordinacijom rješavaju problemi.

“Brojne su nadležnosti otete Srpskoj, to je proces koji se dešavao od momenta kada je Dejtonski mirovni spoprazum počeo da živi. Problem je što je stalno postojala ta devijacija i presija na njega. Neke su nadležnosti oduzimane na brutalan način, neke su uvođene u proceduru dogovora, ali isto tako nisu davale efekta”, rekla je Cvijanovićeva novinarima u Banjaluci.

Odgovarajući na pitanje koje su nadležnosti otete Srpskoj, Cvijanovićeva je rekla da je velika prevara predstavnika međunarodne zajednice koji su objašnjavali da se neke stvari ili reforme trebaju dešavati na određen način, te navodili da će to sve dovesti do sistema koji će biti bolji, efikasniji, jeftiniji, ekonomičniji, da bi se ispostavilo da to baš nikako nije tako.

“Time smo dobili jednog monstruma, koji je i skuplji i neefikasniji i neorganizovaniji i uz to još stalno osporavan. Napravljene su loše stvari”, ocijenila je Cvijanovićeva.

(Srna)