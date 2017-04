Cvijanović: Bilo bi lakše riješiti postojeće probleme da nema opstrukcija političkog Sarajeva

Predsjednik Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović izjavila je da su institucije Srpske funkcionalne i da su ispunile sve preuzete obaveze, ali da bi bilo lakše riješiti postojeće probleme da nema blokada i opstrukcija političkog Sarajeva i srpskih predstavnika na nivou BiH.

Cvijanovićeva je istakla da, uprkos blokadi u vezi sa usvajanjem reformskih zakona, institucije Srpske rade svoj posao, iako u malo otežanim uslovima.

“Bila je to dobra prilika da dobijemo još jednu tranšu Međunarodnog monetarnog fonda /MMF/ koja bi mnogo značila za stabilizaciju koju nastojimo da obezbijedimo”, rekla je Cvijanovićeva večeras za RTRS.

Ona je naglasila da nema nikakva očekivanja od vlasti na nivou BiH jer su neiskreni i nemaju dovoljno kapaciteta za bilo kakav ozbiljan posao.

“Mnogi od njih ne razumiju pozicije na kojima se nalaze i koliko su važne uloge koje vrše. To je sve svedeno na neko politikanstvo, ali onako kako smo i predviđali to se i desilo, nakon dvije godine vlasti sve im je krenulo nizbrdo”, konstatovala je Cvijanovićeva.

Govoreći o nedavnom boravku u SAD, gdje je prisustvovala godišnjim zasjedanjima MMF-a i Svjetske banke, premijer Srpske je istakla da su razgovori bili dobri, ali da je primijetila da su predstavnici ovih međunarodnih finansijskih institucija poprilično frustrirani nivoom neiskrenosti koja dolazi od onih “koji su mnogo pričali o reformama, a na kraju nisu ništa uradili”.

“Mnogo je tu neiskrenosti. LJudi vole da paradiraju, da pričaju o reformama i o tome da su opredijeljeni za evropski put, da je MMF aranžman nešto što će donijeti stabilnost i da to podržavaju, a kada dođu na praktičan teren oni to ustvari ili ne žele da urade ili nisu sposobni da obave taj dio posla. Evo u ovom slučaju zato što nemaju parlamentarnu većinu”, ocijenila je Cvijanovićeva.

Ona je navela da je u Vašingtonu bila jedina koja je očekivala da ne dođe do usvajanja seta zakona u parlamentu BiH, jer joj je jasno šta je na sceni, dok su se predstavnici MMF-a nadali da će zakoni biti usvojeni i da će se otkočiti sva ta priča oko aranžmana. Cvijanovićeva je dodala je da vjeruje da su to očekivali i predstavnici Federacije BiH /FBiH/, ali da do toga nije došlo.

“Savjet ministara BiH nema parlamentarnu većinu, očigledno u parlamentu BiH ne može da se mobiliše dovoljno ruku, i to upravo insajedra, dakle, ljudi koji pripadaju partijama koje čine vlast. To je slučaj sa SDA. SDS sjedi izvan svih tih odlučivanja o reformskim zakonima, tako da su, u skladu sa tim, moja očekivanja bila negativna”, rekla je Cvijanovićeva.

Napominjući da je aranžman MMF-a čvrsto vezan za Reformsku agendu koja pozicionira BiH na putu ka EU, Cvijanovićeva je naglasila da je Republika Srpska krajem prošle godine ispunila sve obaveze i da u tom smislu može biti zadovoljna, ali da još to nisu uradili ni nivo BiH, ni FBiH.

“Bilo je veoma značajno da se locira koji nivo vlasti je za šta odgovoran i ko šta nije izvršio. Ja u tom smislu mogu da budem zadovoljna, ali sam nezadovoljna što svaki put kada uđete u nešto što je zajednički aranžman u ovoj zemlji, nikada ne možete da garantujete da ćete imati uspjeh kao krajnji rezultat. To postaje frustrirajuće i predstavlja gubljenje vremena, ma kako se trudili da budemo svugdje prisutni i damo doprinos, čak i time što smo našim poslanicima, koji su opozicija i nemaju nikakvu obavezu da podržavaju stvari na nivou BiH, rekli da glasaju da bi se spasio obraz”, istakla je Cvijanovićeva.

Ona je dodala da to nije bilo dovoljno jer postoje problemi u okviru SDA, ali i same koalicije na nivou BiH.

“Tamo /u SAD/ sam saznala da ni Savjet ministara nije izvršio obaveze u vezi sa restrikcijama na javnu potrošnju kada je riječ o zapošljavnju i izdvajanju u te svrhe. Tvrdili su da su završili, a ljudi iz MMF-a kažu da nisu dobili takav dopis, dakle da nema potpisanog zaključka, niti odluke Savjeta ministara”, istakla je Cvijanovićeva.

Ona je navela da od institucija BiH očekuje i da završe svoj dio posla i u vezi sa ratifikacijom sporazuma o klirinškom dugu, koji će relaksirati finansijsku situaciju.

“Nikada me ne bi iznenadilo da se na nivou Sarajeva zapne u nekim stvarima gdje očekujete brzu prohodnost. To je prosto iskustvo koje imamo i, nažalost, nosimo i sa našim predstavnicima koji su na vlasti u BiH”, istakla je Cvijanovićeva.

Ona je navela da je u Vašingtonu i NJujorku imala niz kvalitetnih sastanaka, poput sastanaka sa ruskom misijom pri UN, sa kojima Srpska tradicionalno ima dobru saradnju.

“Oni često govore u ime međunarodnog prava i odbrane dejtonske pozicije ne samo Srpske, nego i cijele BiH. Oni to pokazuju svaki put kada visoki predstavnik prezentuje izvještaj Savjetu bezbjednosti, veoma često predstavnici Rusije citiraju određene dijelove iz našeg izvještaja”, naglasila je Cvijanovićeva.

Ona je rekla da Rusija ima povjerenje u Srpsku zato što zna da se Srpska ozbiljno bavi pitanjem međunarodne pozicije BiH, odnosno Srpske, sa aspekta onoga što je dao Dejtonski mirovni sporazum.

“Imali smo dobru komunikaciju sa bivšim ambasadorom Vitalijem Čurkinom. Željela sam da se na licu mjesta uvjerim da ćemo je imati i dalje, nakon što je taj sjajni i vrsni diplomata preminuo. Nemam nikakvu dilemu i uvjerena sam da će sve biti kao ranije. Mi smo partneri koji se dobro razumiju”, rekla je Cvijanovićeva.

Ona je dodala da je imala sastanke i sa predstavnicima Svjetskog jevrejskog kongresa, ali i Konferencije predsjednika najvažnijih jevrejskih organizacija koje funkcionišu u SAD.

“Oni su nam važna karika za mnoge stvari koje se dešavaju u SAD, ali isto tako i za razumijevanje koje postoji između Republike Srpske i države Izrael. Imala sam priliku da ranije budem njihov gost na veoma važnim sastancima koji su internog karaktera, čak i na prijemima koji su bili važni i okupljali značajne ljude ne samo američke političke scene, nego i šire”, rekla je Cvijanovićeva.

Ona je navela da su dobri odnosi nastavljeni, da su dogovorene određene aktivnosti u budućem periodu, te da timovi u Vladi Srpske prikupljaju informacije kako bi se moglo pristupiti realizaciji zajedničkih projekata.

(Srna)