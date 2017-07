Čuo je “krckanje” i shvatio da mu je glava u čeljustima medvjeda FOTO

Devetnaestogodišnji radnik kampa u Koloradu uspio je da se odbrani od medvjeda koji ga je zgrabio i izvukao iz njegove vreće za spavanje.

Mladić, za koga mediji navode da se zove Dilan, zanoćio je napolju u Glejser Vju Ranču, oko 80 kilometara udaljenom od Denvera.

U nedjelju, oko 4 sata ujutro, probudio ga je “zvuk krckanja”. U trenutku je shvatio da se njegova glava nalazi u čeljustima medveda, koji pokušava da ga izvuče iz vreće.

Mladić je počeo da udara životinju, u čemu su mu se pridružile kolege koje su spavale u vrećama do njegove. Udarali su medvjeda i vikali na njega, pa je životinja poslije nekog vremena otišla.

Dilan je na kratko zadržan u bolnici i ubrzo pušten. On je medijima rekao da ga je medved vukao nekih 3 – 4 metra, prije nego što je uspio da se oslobodi.

“Pretpostvaljam da je zvuk krckanja, koji sam čuo, nastao kada su se njegovi zubi ‘zabili’ u moju lobanju”, rekao je mladić koji inače podučava ljude preživljavanu u prirodi u kampu na Stjenovitim planinama.

Američki crni medvedi obično nisu agresivne životinje, uprkos tome što je posljednjih nedjelja prijavljeno nekoliko njihovih napada na zapadu SAD.

Marks left by bear. Dylan tells us he teaches wilderness survival at #GlacierViewRanch camp– clearly, no one more qualified! Story at 5p. pic.twitter.com/eDWCM323YX

— Amanda del Castillo (@AmandaDTV) July 9, 2017