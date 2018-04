Ćulum: Zadovoljavajuće stanje bezbjednosti u Banjaluci

Direktor Policije Republike Srpske Darko Ćulum rekao je danas u Banjaluci da je bezbjednost u tom gradu na zadovoljavajućem nivou, ali da će policija u skladu sa procjenama, pojačati svoj rad.



On je naveo da je broj razbojništava u Srpskoj šest na 100.000 stavnovnika, dok se u okruženju i Evropi, u prosjeku, događa 40 razbojništava na 100.000 stavnovnika.

Ćulum je istakao da su statistike pozitivne i kada je riječ o broju ukradenih vozila.

On je naveo da je i broj teških krađa u padu, te da svi parametri govore da je stanje bezbjednosti dobro.

“Druga je stvar što neki koriste određene incidente da bi prikazali da je ovde narušena bezbjednosti. Pogledajte šta se dešava u okruženju, koliko je ubistava i kako se stvari događaju. Ovdje se skreće pažnja sa nekih drugih stvari, mnogo opasnijih i rizičnijih za BiH, kao što su terorizam i radikalizacija”, rekao je Ćulum.

Kada je riječ o nedavno ispaljenom projektilu iz ručnog raketnog bacača zolja na poslovnu zgradu koncerna “Agram”, Ćulum je rekao da je istraga u toku i da za sada ništa ne ukazuje da je riječ o terorističkom aktu.

On je rekao da se bezbjednosna situacija ne može cijeniti na osnovu jednog ili dva događaja, te da nikada više neće komentarisati istragu u vezi sa smrću dvadesetjednogodišnjeg Banjalučanina Davida Dragičevića.

Ćulum je naveo da je taj predmet u Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka, te da će tužilac dalje rukovoditi istragom.

“Tužilac će saopštavati sve što bude trebao da saopšti javnosti”, rekao je Ćulum.

On je rekao da se prvi obdukcioni nalaz u vezi sa smrću Dragičevića dostavlja Okružnom javnom tužilaštvu.

“Niko to nama ne dostavlja. Ja sam nezvanično rekao da bi drugi obdukcioni nalaz trebao da bude dostavljen porodici. I on će na kraju vjerovatno završiti u Tužilaštvu. Tužilac vodi kompletnu istragu i ima tim naših inspektora koji rade na tome. U kontaktu sam sa tužiocem i rekao sam da ću, ako treba, dati i 500 policajaca na raspolaganje da se ovaj slučaj do kraja rasvijetli”, poručio je Ćulum.

Kada je riječ o kući u kojoj se u večeri nestanka Dragičevića, po tvrdnjama policije dogodila pljačka, a ukradeni predmeti kasnije pronađeni kod Dragičeviča, Ćulum je rekao da ne zna da li se David poznavao sa vlasnicima kuće.

“Vlasnici su do sada saslušani najmanje tri puta i izvršeno je njihovo fotografisanje. Nemam informacije da li su u toj kući pronađeni otisci Dragičevića”, naveo je Ćulum.

Tijelo Davida Dragičevića, čiji je nestanak policiji prijavljen 18. marta, pronađeno je 24. marta na lokaciji gdje se rječica Crkvena uliva u Vrbas, u neposrednoj blizini tvrđave Kastel u Banjaluci.

