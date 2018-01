Čubrilović: Za obilježavanje 9.januara ne bi trebalo da bude osporavanja!

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović smatra da u vezi sa obilježavanjem 9. janaura – Dana Republike ne bi trebalo biti osporavanja sa bilo koje strane jer ono nije upereno ni protiv koga već je jednostavno obilježavanje nečega što za srpski narod u BiH znači opstanak.

Čubrilović je novinarima u Banjaluci prije svečane akademije rekao da je danas poseban dan za Republiku Srpsku, dan kada ona i njeni građani obilježavaju svoj rođendan.

On je rekao da je to dan prisjećanja na sve one koji su dali svoje živote za Republiku Srpsku i sjećanja na one koji su izborili status Republike Srpske u BiH i njenu poziciju.

“Nadam se da će ovaj dan dugo vremena biti obilježavan na prostoru Republike Srpske. Republika Srpska je iznad svega i oko toga ne može biti pogodbe”, poručio je Čubrilović.

(Srna)