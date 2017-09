Čubrilović: Parlamentu nije upućen zahtjev za suspenziju referenduma

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović izjavio je da ne zna koja je bila poruka takozvane “skupštine naroda” u Banjaluci, na kojoj se okupilo nekoliko stotina ljudi, iako su je organizovale četiri partije, i na kojoj je ispričana priča koja je već ispričana.

“Ne znam da li je to poruka koja znači nešto bolje i novo, pa bar i na političkom polju, ako ne govorim o ukupnom životu građana”, rekao je Čubrilović novinarima u Banjaluci.

Čubrilović je istakao da nije siguran da su nešto dobro “skupštine naroda” koje organizuje opozicija, ocjenjujući da aktivnosti opozicije više idu u prilog SNSD–u čiji rejting nastavlja da raste, kako pokazuju istraživanja.

“SNSD ne čini tako dobre poteze koliko mu opozicija sa svojim potezima ide na ruku”, smatra Čubrilović.

On je dodao da svako ima pravo da bira svoj cilj i puteve kojima će do tog cilja stići, te tako i opoziciji niko ne spori pravo da se organizuje na način kako misli da je to najbolje.

Čubrilović je naveo da za sada ima nekoliko tačaka koje su spremne za Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske, ali da to nije dovoljno da bi se Kolegijum mogao zakazati.

On očekuje da će tokom ove nedjelje biti dovoljno tačaka, među kojima i neke tačke kao što je rezolucija o vojnoj neutralnosti ili suspendovanje referenduma.

“Onda ćemo na Kolegijumu odlučiti kad bi Narodna skupština mogla početi sa radom, a treba da prođe najmanje 10 dana od zasjedanja Kolegijuma”, rekao je Čubrilović.

On je naveo da u Skupštinu još nisu stigli zahtjevi za razmatranje rezolucije o vojnoj neutralnosti ili suspendovanje referenduma.

“Imamo tačke o nekim zakonima koji su prošli u nacrtu, te treba da idu u prijedlogu, zatim imamo izvještaj glavnog revizora, te konsolidovani izvještaj budžeta, što je sve zajedno šest ili sedam tačaka”, rekao je Čubrilović.

Govoreći o Odluci o Referendumu o Sudu i Tužilaštvu BiH, Čubrilović je rekao da ima najava da će ta doluka biti povučena.

“Predlagač same odluke ili poslanički klubovi će predložiti da ta odluka bude stavljena van snage”, rekao je Čubrilović.

(Srna)