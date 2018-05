Čubrilović: Građani ne treba da svoja prava traže na ulici već da vjeruju institucijama Srpske

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović smatra da građani prava ne treba da traže na ulici već da vjeruju institicijama Srpske, koji će sigurno dati adekvatne odgovore.

Čubrilović je podsjetio da je na inicijativu grupe poslanika održana posebna sjednica Narodne skupštine o stanju bezbjednosti u Banjaluci i Srpskoj, s posebnim osvrtom na slučaj Davida Dragičević, kao i da je formiran Anketni odbor, što je jedino i bilo moguće da se uradi u tom trenutku.

“Anketni odbor će sastaviti izvještaj kada završi svoj posao”, rekao je Čubrilović, komentarišući izvještaj Centra civilnih inicijativa u kojem se, između ostalog, navodi da je Narodna skupština kasno donijela plan rada, kao i da građani vanistitucionalno traže svoja prava zbog neadekvatnog odgovora institucija, aludirajući na slučaj Dragičević.

On smatra da treba vjerovati tužilaštvu i ostalim institucijama Republike Srpske koje moraju dati odgovore.

“Ne mogu očekivati da će svi biti zadovoljni odgovorom, ali važno je da se do istine dođe putem institucija. Istinu ne može formirati ulica, nestručni ljudi. Institucije Republike Srpske su te koje to treba da urade i vjerujem da će to učiniti”, rekao je Čubrilović novinarima u Banjaluci.

On smatra da u svakom društvu, pa tako i u Srpskoj postoji nedostatak moralne odgovornosti, na svim nivoima, od građanske inicijative, pa do najodgovrnijih ljudi.

Čubrilović je ponovio da je posljednji kvartal bio najfikasniji u radu Narodne skupštine Republike Srpske, kao i da je ovaa instutucija Srpske najefikasniji parlamentarni organ u BiH i okruženju, ali i da uvijek ima prostora za efikasniji rad.

On je naveo da se nije kasnilo sa donošem programa rada Narodne skupštine.

