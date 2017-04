Čubrilović: DNS neće napustiti vladajuću koaliciju zbog “Ljubije”

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović smatra da vladajuća većina neće biti ugrožena zbog prijedloga Vlade Srpske u vezi sa prodajom Rudnika Ljubija, čak i ako bude usvojeno rješenje koje DNS ne podržava.



Čubrilović vjeruje da je Vlada studiozno pristupila tom pitanju, te dodaje da će DNS imati stav prije sjednice Narodne skupštine, nakon što dobro analizira ponuđene materijale.

“Ako je tačno, a nemamo razloga da sumnjamo u Vladu i resorno ministarstvo, da je ponuda Izraelaca mnogo povoljnija, da nude veće mogućnosti za razvoj, dakle, ako se pokaže da je to stvarno tako, onda nema razloga da se to ne podrži. Ali, DNS će uvažiti stav predsjednika stranke Marka Pavića, jer je on najdirektnije vezan za regiju Prijedor, na koju se ovo pitanje najviše odnosi”, rekao je Čubrilović, koji je i potpredsjednik DNS-a.

On je za “Nezavisne novine” istakao da se odluka većine mora poštovati, kakva god da bude.

Prema njegovim riječima, DNS podržava Vladu i skupštinsku većinu, ali ima primjedbe na rad nekih resora o kojima raspravljaju na nivou koalicije.

“Objektivno, Vlada ima puno problema oko nelikvidnosti, stanja u budžetu. O svemu tome treba razgovarati otvoreno i pošteno”, rekao je Čubrilović.

On je naveo da je u protekle dvije i po godine skoro 10 odsto poslanika promijenilo politički dres, ali da to ne utiče bitno na rad Narodne skupštine, te da je skupštinska većina stabilna, bez obzira na negativno glasanje tri poslanika iz većine za imenovanja u Agenciji za bankarstvo Srpske na prošloj sjednici.

Komentarišući aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom, Čubrilović je rekao da nije dobro za Srpsku da bude bilo kakve blokade tog aranžmana, jer je svima jasno da akcize moraju biti usvojene i da je to usaglašeno od svih.

“Ako neko misli da će steći političke poene odlučujući se na blokade, a pogotovo imajući u vidu da smo se svi dogovorili sa međunarodnom zajednicom, prihvatajući Reformsku agendu i druge međunarodne obaveze, mislim da griješi i da to nije u redu”, ocijenio je Čubrilović.

(Srna)