“Bosićeva deklaracija neozbiljna”

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović i Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Neđo Trninić prokomentarisali su deklaraciju zamjenika predsjedavajućeg doma Mladena Bosića u vezi sa kriterijumima za definisanje trase budućeg auto-puta između Beograda i Sarajeva. Prema deklaraciji, trasa bi trebalo da ide putem Beograd-Bijeljina-Brčko-Tuzla-Sarajevo.



Predsjednik Skupštine smatra da je neozbiljna deklaracija o kriterijumima za definisanje trase budućeg auto-puta između Beograda i Sarajeva, koju je predložio zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Mladen Bosić.

“Infrastruktura je u nadležnosti entiteta i bez Vlade Republike Srpske i Vlade Federacije BiH sve priče su izlišne i mogu samo da troše vrijeme”, rekao je Čubrilović novinarima u Banjaluci.

Prema predloženoj deklaraciji, trasa auto-puta trebalo bi da ide putem Beograd-Bijeljina-Brčko-Tuzla-Sarajevo.

Čubrilović je naglasio da nema nikakvih konkretnih dogovora o zakazivanju posebnih sjednica Narodne skupštine, pa ni sjednice posvećene radu Suda i Tužilaštva BiH.

“Što se tiče redovne sjednice, čim bude dovoljno materijala da se sjednica može održati, ja ću zakazati Kolegijum, koji će utvrditi datum održavanja sjednice”, rekao je Čubrilović.

Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Neđo Trninić istakao je da je deklaracija zamjenika predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Mladena Bosića o trasi auto-puta Sarajevo – Beograd, još jedan pokušaj srpskih predstavnika u Sarajevu da derogiraju nadležnosti entiteta, Vlade Srpske i njenih ministarstava.

Trninić je naglasio da je po Ustavu i Dejtonskom sporazumu vlasništvo i nadležnost nad infrastrukturom na entitetima, zbog čega je neozbiljno da neko izlazi sa ovakvim zahtjevom.

“Našim strateškim dokumentima, prostornim planom i strategijom transporta Republike Srpske, koja je sastavni dio strategije BiH, predviđeni su putni pravci koji povezuju koridor ‘Pet ce’ i koridor 10 i 11 u Srbiji, zapravo povezuju i Sarajevo i Beograd”, rekao je Trninić novinarima u Banjaluci.

On je objasnio da su ti strateški dokumenti predvidjeli brzi put od Sarajeva preko Sokoca, Rogatice i Višegrada do Vardišta, te da je to i u sveobuhvatnoj transportnoj mreži za Jugoistočnu Evropu predviđeno kao “ruta tri”.

“Našim strateškim dokumentima predviđen je auto-put koji povezuje koridor ‘Pet ce’ od Vukosavlja preko Brčkog i Bijeljine, a spremnost da pomogne pokazala je i Srbija, odnosno predsjednik Aleksandar Vučić prilikom otvaranja trase Auto-puta ‘9. januar’ od Mahovljanske petlje do Drugovića”, pojasnio je Trninić.

On je naglasio da neko, i pored svega navedenog, zbog derogiranja nadležnosti Srpske ili prenosa nadležnosti predlaže neke deklaracije koje nemaju veze ni sa zakonom ni sa nadležnostima, a ni sa stvarnošću.

