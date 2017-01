Čubrilović: Apelacija poljoprivrednika Ustavnom sudu je pritisak na Vladu

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović izjavio je da apelacija Ustavnom sudu Srpske na republički budžet, koju su najavila udruženja poljoprivrednika, predstavlja jednu vrstu pritiska na Vladu Srpske.

“To je vrsta pritiska da Vlada ispuni svoje obaveze prema poljoprivrednicima i mislim da to treba da se uradi”, rekao je Čubrilović novinarima u Banjaluci.

Savez udruženja poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske najavio je da će podnijeti apelaciju Ustavnom sudu Srpske jer je u republičkom budžetu za ovu godinu predviđeno da izdvajanja za agrar budu 60 miliona KM, što je, kako tvrde, znatno manje od zakonom zagarantovanih šest odsto budžetskih sredstava za poljoprivredu.

Čubrilović kaže da zakonom nije decidno navedeno da su ta izdvajanja šest odsto, već do šest odsto.

On je za stečaj pokrenut u Bobar banci rekao da je to logičan slijed događaja i da nije dobro to što se dešava u bankarskom sektoru Srpske. “Vjerujem da će bankarski sektor i resorno ministarstvo naći snage da prevaziđu tu vrstu problema”, naveo je Čubrilović.