Crvena zvezda osvojila ABA ligu

Moćna Zvezda na korak do treće titule!

Košarkaši Crvene zvezde treću godinu uzastopno pobjednici su regionalne ABA lige nakon što su u trećem susretu finala doigravanja u Zagrebu pobijedili Cedevitu 77-61 i finalnu seriju dobili sa 3-0.

Crvena zvezda je od Cedevite bila bolja u finalu i prije dvije godine, dok je lani slavila protiv Mega Leksa. Zvezdi su to jedina tri naslova u ABA ligi, a rekorder je Partizan sa šest titula. Od hrvatskih klubova ABA ligu su dobili Zadar 2003. i Cibona 2014. godine.

Cedevita je četiri puta stigla do finala i sva četiri puta je poražena.

Gosti su odlično ušli u susret i nakon tri minute igre vodili su 8-0. Cedevita je prve koševe zabila nakon skoro četiri minute igre. Međutim, nakon nekoliko minuta traženja ekipa Veljka Mršića, koji je odradio kaznu i vodio je ekipu s klupe, je pronašla izgubljeni ritam i polako dostizala zaostatak. Dvije i po minute prije kraja prve četvrtine Cedevita je uspjela izjednačiti (14-14), no gosti su do kraja četvrtine pobjegli na plus četiri (22-18).

U drugoj četvrtini Cedevita je stigla do prvog vodstva (25-24), a potom i do tri koša viška (33-30). Nakon toga uslijedila je serija od pet izgubljenih napada koje su gosti pretvorili u seriju 13-0 za vodstvo 43-33.

Do kraja poluvremena Cedevita je uspjela smanjiti na 39-46, ali je ostala bez još jednog igrača. Zbog povrede koljena u svlačionici je ostao Ra’shad James koji je u prvom poluvremenu dao devet koševa. Bio je to već treći igrač bez kojeg je Cedevita ostala u finalnoj seriji nakon Marka Arapovića i Ryana Boatrighta.

Gosti su treću dionicu otvorili serijom 7-0 i pobjegli na velikih +14 (53-39). Do kraja četvrtine prednost su povećali na 17 koševa viška (65-48) i tu je priči bio kraj. Posljednjih 10 minuta bilo je tek odrađivanje posla, a na kraju je završilo pobjedom beogradskog tima 77-61.

Goste su do pobjede predvodili Deon Thompson sa 14 koševa, Marko Simonović sa 13 i Nathan Wolters sa 11 koševa, dok su kod Cedevite najefikasniji bili Toni Katić sa 12 koševa, James s devet i Marko Tomas s osam koševa.

(Fena)