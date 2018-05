Crnogorski profesor pred disciplinskom komisijom jer neće latinicu

Jugoslav Blagojević nije dao učeniku da pročita obavještenje napisano latinicom, iako direktorka škole ističe da se oba pisma ravnopravno koriste u javnim obavještenjima.

Profesor matematike u danilovgradskoj Gimnaziji “Petar I Petrović” Jugoslav Blagojević danas će pred disciplinsku komisiju jer nije dozvolio dežurnom učeniku da tokom njegovog časa pročita informaciju koja je napisana latinicom, a koja se tiče školskih obaveza.

Direktorka škole Nataša Latković je ovo kategorisala kao težu povredu radnih obaveza. Zamjenica Ombudsmana Snežana Mijušković krajem prošle godine preporučila školi i Ministarstvu prosvjete da sva obavještenja za nastavnike i đake budu pisana i na ćirilici i na latinici jer Ustav garantuje ravnopravnost dva pisma, pišu “Vijesti”.

Isto je početkom 2018. direktorki Latković naložila i prosvjetna inspektorka Zdenka Grbavčević.

Direktorka Latković je juče kazala “Vijestima” da “u svakodnevnoj komunikaciji sa učenicima i radnicima škole poštuje ustavnu odredbu o ravnopravnosti ćiriličnog i latiničnog pisma budući da svi učenici, nastavno i nenastavno osoblje koriste svoje pravo na izbor pisma koje im niko ne ograničava niti uskraćuje”.

“U ovoj školi javna obaveštenja se ispisuju/štampaju na pismu koje je izbor onoga ko obavještenja piše/štampa. Učenici dobijaju svjedočanstva i diplome ispisane/štampane pismom koje sami izaberu. Pismeni zadaci iz Crnogorskog-srpskog, bosanskog, hrvatskog jezika i književnosti rade se na oba pisma naizmjenično. Na sajtu i Facebook stranici škole zastupljena su oba pisma”, navela je ona.

Profesor Blagojević međutim kaže da je više puta upozoravao upravu škole da “nije sporna latinica”, ali da jeste što se krši njegovo i ustavno pravo đaka da saopštenja budu pisana na oba pisma.

“Predlagao sam i da se saopštenja pišu, naizmjenično, ćirilicom i latinicom. I ne samo ja, to je predlagao i Đački parlament škole, kancelarija Ombudsmana i prosvjetna inspektorka, ali direktorka to nije uvažila, iako je relevantne institucije izvjestila da ispunjava naloge i preporuke”, kazao je on “Vijestima”.

Profesor vjeruje, kako kaže, da se direktorka od dolaska na funkciju, obračunava sa njim: “Kao da je dobila nalog da me ili disciplinuje ili odstrani iz škole”, ističe on.

Navodi da već 40 godina radi u prosvjeti, a da je od 1981. u danilovgradskoj Gimnaziji.

“Za sve te godine nikad se protiv mene nije vodio disciplinski postupak, a bar 10 se direktora za to vrijeme promijenilo u ustanovama u kojima sam radio. Koliko sam u ovoj Gimnaziji, nikad se nije vodio disciplinski postupak protiv nijednog člana kolektiva. Iako mi se na teret stavlja teža povreda radne obaveze, ako ja nisam dozvolio da se krši moje ustavno pravo, isto obavještenje istom odjeljenju, moglo je biti pročitano na nekom od narednih časova – smatra profesor.

On će danas uz prisustvo svog advokata dati izjavu tokom disciplinkog postupka.

Predsjednik podgoričkog Odbora sindikata prosvjete Slobodan Savović rekao je da su u ovom slučaju Ustav i relevantne institucije stale su na stranu profesora Blagojevića.

“Disciplinuju se svi oni koji se usude da misle. Valjda je demokratija, kojoj stremimo, upravo bazirana na različitim stavovima. Međutim, naš obrazovni sistem se trudi da sankcioniše različite stavove”, smatra Savović.

U preporuci zamjenice Ombudsmana Snežane Mijušković stoji da Ministarstvo prosvjete treba da preduzme sve mjere u cilju očuvanja ćiriličnog pisma, te da obezbijedi da obrazovne ustanove u svojim saopštenjima i obavještenjima upotrebljavaju i ćirilicu.

Danilovgradskoj Gimnaziji je preporučeno da preduzme aktivnosti kako bi se javna obavještenja za učenike i nastavnike štampala na oba pisma, da promoviše i podstiče aktivno učešće učenika u donošenju odluka, koje se njih tiču.

NATO performans kao povod ili ne?

Blagojević sumnja da je na meti uprave škole zbog toga što ga, iz nekog razloga, povezuju sa višegodišnjim performansima maturanta, kojim izražavaju bunt protiv NATO bombardovanja SRJ 1999.

– Ja sa tim nemam veze. Djeca izražavaju svoj stav na svoj način i to već godinama – kazao je on.

Đaci su i ovog 24. marta imali performans. Iako su roditelji pozvani u školu na razgovor, nije sanckionisan nijedan maturant.

Direktorka Gimnazije nije odgovorila da li ovaj slučaj ima veze sa postupkom protiv profesora. Ona kaže da je “protiv njega pokrenut disciplinski postupak zbog teže povrede radne obaveze”, ne navodeći koje i citirajući članove školskog Pravilnika.

(Vijesti.me)