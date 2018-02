Crnadak odgovorio na prozivke: Nemam veza sa imenovanjima u ambasadama

Nakon što je premijerka Srpske uputila salvu otpužbi na njegov račun, šef bh. diplomatije odmah po dolasku u BiH, uzvratio je istom mjerom.

Igor Crnadak je demantovao navode o nepotizmu, tvrdeći da nema nikave veze sa imenovanjima o kojima je govorila Željka Cvijanović. Ambasadore ne imenuje ministrastvo, već Predsjedništvo i to bi premijerka trebalo da zna, poručio je Crnadak sa sarajevskog aerodroma. Osvrnuo se i na pojedinačne slučajeve, zbog kojih je bio oštro kritikovan u poslednjih nekoliko dana.

“Komentar da je brat mog šefa kabineta , s moje strane zaposlen u ambasadi u Kanadi, radi se o soobi koja radi u MIP-u već 12 godina, koja je i prije mog dolaska bila na drugim destinacijama. Ako budemo imali priliku da nastavimo raspravu o nepotizmu u ministrastvu, ja imam jedan poprilično kvalitetan spisak nepotizma od ljudi iz SNSD-a”, rekao je Igor Crnadak, ministar inostranih poslova BiH.

Premijerka je prije nekoliko dana rekla da je diplomatska mreža leglo nepotizma, jer se kako je navela ljudi zapsoljavaju uglavnom po rodbinskim linijama, poručujuci da ima bezboroj primjera za svoje tvdnje. Crnadak je danas poziva da prestane sa, kako je rekao, mržnjom i uvredama u svojim javnim istupima, jer ono što slijedi u oktobru su izbori, a ne borba na život i smrt. Sve ono što je danas rekao u SNSD-u su shvatili kao pravdanje.

“Kadrovi nikada nisu bili nekvalitetniji, to se vidi na terenu. Pokušao je vješto da prebaci odgovornost na gospodina Mladena Ivanića, da ustvari Predsjedništvo bira ljude u diplomatsko konzularnoj mreži. Meni je to malo smiješno, ali to neka riješe njih dvojica, ipak su partijske kolege”, izjavio je Igor Žunić iz SNSD-a.

Dok u SNSD-u tvde da bi rado razgovarali i o tome koliko je Crnadak u vrijeme mandata naštetio Republici Srpskoj, on im odgovara da je uradio mnogo dobrih stvari, a i Srbi su, kaže, u diplomatiji dobili mjesta koja im pripadaju. Jučerašnjim zaključcima istražne komsije posvetio je svega nekoliko rečenica.

“Mi ćemo iduće sedmice da upitimo jednu vrstu komentara, odgovora komisiji, s obzirom da se jedan dio zaključaka odnosi upravo na ministarstvo i na mene”, kazao je Crnadak.

Istražna komisija Doma naroda, juče je spoljnopolitički status BiH ocjenila negativnim, ali za to okrivila političke prilike. Crnatka su pozvali da prisustvuje sjednicama bh. parlamenta, koji bi na kraju trebalo konačno i da ocjeni bh. diplomatiju, jer bi se o zaključcima istražne komisije trebala izjasniti oba doma.