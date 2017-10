Crnadak odgovorao na pitanja o službenim putovanjima i imidžu BiH u svijetu

Od pompezno najavljivanog saslušanja ministra inostranih poslova, sve se svelo na nekoliko pitanja koja su mu postavili članovi privremene komisije o stanju u bh. diplomatiji.

Istražna komisija je formirana da se pozabavi navodima o lošem imidžu BiH u svijetu, dok se istovremeno izdvajaju milioni za službena putovanja. O troškovima danas nije bilo riječi, a Crnadak je svojom stranom priče, uspio ubijediti većinu članova komisije da odgovorno radi posao.

Na kraju je po svemu sudeći najveća zamjerka ministru to što ne dolazi na sjednice Doma naroda, ali je on to opravdao službenim putovanjima. Upravo zbog toga najviše ga je i prozivao delegat Dario Karamatić, koji danas tvdi da ga je ministar samo dijelom razuvjerio o lošem stanju i imidžu BiH u svijetu.

Komsija će usvojiti zaključke i o tome informisati Dom naroda. Na tome će se i završiti cijela priča.

A Crnadak je na zahtjev delegata danas objašnjavao i neke izajave koje je davao na službenim putovanjima , a pričao je o ulozi ministarstva prilikom imenovanja bh. amabasadora. Najavio je da će uskoro biti gotov zakon o spoljnim poslovima. A u svjetlu stanja u bh. diplomatiji danas se ipak najviše govorilo o ponašanju amabsadora Mirsade Čolaković , a u narednih nekoliko dana Crnadak će odlučiti o žalbi na nedavnu odluku disciplinske komisije.