Radnim danima od 13:00 ne propustite seriju Crna Guja

Humoristička serija o životu Edmunda Crne Guje, legendarna BBC-jeva komedija situacije, već je nekoliko puta proglašena jednim od najboljih britanskih proizvoda, a možete da je gledate u programu ATV-a, radnim danima od 18:00.

1. sezona serije

Serija počinje 1485. godine dok Engleskom vlada Ričard III. a završava se 1489. i vladavinom kralja Ričarda IV. Serija prati događaje vezane uz njegovog drugog sina Edmunda Crnu Guju, vojvodu od Jorka, koji je na kraju razrješen svih dužnosti.

Edmund, vojvoda od Edimburga, poznat i kao Crna Guja, sin srednjovjekovnog kralja je smiješan, zabavan, pa čak i šarmantan, ali on je pravi egoista. On je sebičan. On je zao. On je sve ono čega bi se normalan čovjek stidio.



Od toga šta i kako jede i pije, preko onoga što izgovori i pomisli, do onoga šta planira i pretvori u zavjeru, on je jedan samoživi, autoritarni, hedonista koji je prava definicija svega lošeg što može da opiše čovjeka.

No njegove smicalice nisu obične, njegovi planovi su komplikovani i kreativni, njegove riječi ponekad tako duhovite, a kad mu jednom uđete u glavu shvatićete da je tamo sve samo ne dosadno i obično.

Crna Guja je pomalo iskrivljeno i pomalo prljavo, ali ipak ogledalo ljudskog roda.

Svaka od četiri sezone ove serije se bavi drugim istorijskim razdobljem i shodno tome drugom Crnom Gujom, uvijek reinkarnacijom svog prethodnika. U svakoj inkarnaciji Rowan Atkinson tumači glavni lik, Crnu Guju. Uz njega još se samo njegov ne previše pametni pratilac Boldrik pojavljuje u sve četiri sezone, a glumi ga Toni Robinson. Svaka od sezona ima svoj poseban kvalitet, a istovremeno se uklapa u cjelinu.

Provedite vrijeme uz ATV i britki britanski humor svakog radnog dana od 13:00.