Čovjek koji je predvidio Trampovu pobjedu: Le Pen će biti predsjednik Francuske!

Marin Le Pen mogla bi ipak pobijediti na predstojećim predsjedničkim izborima u Francuskoj.



To predviđa Serge Galam, francuski naučnik i ljekar koji je predvidio pobjedu Donalda Trampa na američkim predsjedničkim izborima, prenosi portal Politico.

Iako sva istraživanja javnog mnijenja daju prednost ili Emmanuelu Macronu ili Francoisu Fillonu koji bi mogli pobijediti i doći na čelo Francuske u drugom krugu, Galam ne dijeli to mišljenje.

– Sva istraživanja javnog mnijenja ne uzimaju u obzir apstinenciju birača. U ovoj kampanji koja je prljava i prepuna skandala, broj onih koji uopšte neće glasati raste. On bi mogao imati odlučujuću ulogu – tvrdi Galam. Dodaje i da „ništa još nije gotovo, ali je pobjeda Le Pen, po meni, sve izglednija“.

Argumentuje to i analizom potencijalnih birača sva tri najjača kandidata.

– Biračko tijelo Le Pen je najdiscipliniranije. Očekujem da će 90 posto onih koji kažu da će glasati za nju, to i uraditi. Kod druga dva kandidata vjerujem da će imati podršku do 70 posto onih koji kažu da ih podržavaju.

U prvom krugu Le Pen će osvojiti sigurno najviše glasova. A onda će se u drugom krugu njeno biračko tijelo dodatno mobilizovati, dok će protivnici računati na to da imaju stratešku prednost u masi. Ali zaboravljaju da je sasvim moguće da oni koji su podržali kandidata koji je u prvom krugu bio treći ili četvrti imaju manje motiva da ponovo idu na birališta – kaže Galam.

Potkrepljuje svoje projekcije i činjenicom da se između glasača Macrona i Fillona, zbog prljave kampanje, razvio animozitet koji u konačnici može dovesti do trujumfa Le Pen.

