Čović: Zvezdu državnim projektom nazivaju samo jajare i šljam

Predsjednik Košarkaškog kluba Crvena zvezda Nebojša Čović rekao je da su crveno-beli po okončanju sezone suočeni s velikim izazovima. Čović je dodao da vjeruje da će uspjeti da ih prevaziđu uz finansijsku pomoć.

“Vidim da je u posljednjih mjesec dana počelo prepričavanje o rasturanju. Kao što ste vidjeli, mi nismo dali nijednu zvaničnu izjavu ni komentar na tu temu, jer je tu bilo 99 odsto neistina”, rekao je Čović.

“Napravili smo dobar sistem, ali nije čudno da se dobri sistemi u Srbiji raspadnu. Neka osrednjost poslije svega, bar što se mene tiče, ne dolazi u obzir. Idemo dalje, jer nikada nisam spuštao ljestvicu. Ja stalno podižem ljestvicu, ma kakva ona bila. Ambicija mi je da podignemo ljestvicu. Da li ćemo to uspjeti, više ne zavisi samo od nas”, dodao je Čović.

On je potom pojasnio kakavi su izazovi pred klubom:

“Ako budemo uspjeli sve da dogovorimo i naplatimo sve dugove koje imamo, a to nisu dugovi od države, napravićemo sasvim normalnu finansijsku situaciju. Ako napravimo dobre uslove, jedini izazov koji se nameće jeste biti prvi u regionalnoj i domaćoj i uzeti kup, kao i fajnal-for Evrolige. Ljudski je da razmišljamo o tome, ali moramo brzo da radimo”, smatra on.

Predsjednik Zvezde izgubljene ‘večite derbije’ od Partizana okarakterisao je kao nevažne mečeve, dodavši da je i on jedan od ljudi koji treba da odluči da li će nastaviti da radi svoj posao.

“Izgubili smo svega tri utakmice u regionu. Jednu nevažnu od Partizana u ABA ligi, drugu nevažnu u domaćem prvenstvu i jednu ne baš nevažnu u Budućnosti, ali ni previše važnu. Izgubili smo 10 utakmica u Evroligi. U takmičarskom dijelu smo odigrali 84 utakmice, to je prosjek od 10 utakmica mjesečno. Kada bismo sabrali prijateljske, to je 93. Mi smo šest godina uporno gurali kamen uz brdo i peli se na vrh brda. Ono što najviše peče jeste da oni guraju na dolje, ali vas tapšu po leđima i glume zvezdaše. Nekima ističu ugovori, a nekima u upravi ističe period razmišljanja da li će da nastave da rade svoj posao. U te ljude se ubrajam i ja. Svako ima pravo da donese odluku, naročito ako se sistem ne poštuje kako bi trebalo. To su realne činjenice i rezultati”, kaže Čović.

On je podsjetio da je od preuzimanja crveno-bijelih 2011. godine napravljen sistem u klubu, koji je po njegovoj ocjeni najbolji u državi.

“Neki će reći da je bilo lako, da smo bili državni bankomat. To smo proglašavani od raznoraznih jajara. To su formulacije šljama. To se tako zove, možda ima neka blaža riječ. Iza svega toga su stajali i planovi i programi i oni su svi ispunjeni. Plan i program postoji. U toku narednih dana i nedjelja izaćemo u javnost sa tačnim i preciznim informacijama o tome kakvi su nam rezultati. Ja sam optimista, nisam pesimista i ipak očekujem da ispunimo ambicije. Crvena zvezda je najbolji klub u zemlji, na osnovu rezultata, a ne ogovaranja i blebetanja”, kaže Čović.

(B 92)