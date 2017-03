Čović: Udari na Zvezdu sve jači, trenutak interesantan

Predsjednik Košarkaškog kluba Crvena zvezda Nebojša Čović pozvao je na jedinstvo navijača i ocjenio je da se klub nalazi “pod udarom zlonamjernika”. Zvezda je u saopštenju navela da “nekom” smeta što je klub “redovni osvajač regionalnih i domaćih takmičenja i potpuno ravnopravan učesnik Evrolige”.

Čović je naveo da se dešavaju “zagonetne” stvari i da ekipi treba podrška u regionalnom takmičenju. Novo saopštenje usledilo je pred revanš meč plej-ofa Jadranske lige i u njemu se predsjednik crveno-bijelih bavi dešavanjima među navijačima poslije utakmice sa Olimpijakosom u Evroligi. Dio publike zviždao je gostima u finišu produžetka, što se nije svidjelo organizovanoj sekciji navijača, koja je to javno osudila.

“Ovo je još jedan napad na mala vrata na sve što radimo, na Crvenu zvezdu. Odmah da razjasnim, utakmica sa Olimpijakosom treba da predstavlja svima primjer poštenja i sportskog fer-pleja. Ovo je sport i nikada u životu ne bih pustio brata da me pobjedi i nikada ne bih ni kalkulisao. Vjerujem da isto razmišljaju i u Pireju, pobjedili su nas košem u posljednjoj sekundi produžetka”, naveo je Čović u saopštenju.

On je ocjenio da su klubovi bratski i zato što imaju isto shvatanje sporta.

“To što neki drugi imaju drugačiju filosofiju, mene apsolutno ne zanima! Mi ne puštamo nikada nikoga, mi ne! Naši odnosi će ostati bratski i prijateljski, jer je to tradicija koja se njeguje 30 godina i sigurno je da to nijedno sportsko nadmetanje neće promjeniti. Isto tako ćemo se boriti da nam niko to i ne pokvari. Ono što me muči je pitanje – ko želi da pokvari te odnose, a sada je izvjesno da takvih ima? Očigledno da neko smišljeno pokušava da svađa navijače Crvene zvezde koji su decenijama poznati upravo po jedinstvu”, napisao je Čović.

Predsjednik šampiona Srbije i Jadranske lige naveo je da su sada “udari sve jači, a trenutak vrlo interesantan”.

“Moram da podsjetim, da su neki pokušavali da posvađaju i naš fudbalski klub sa košarkaškim, iako su nam fudbaleri rado viđeni gosti na utakmicama i mi na njihovim. Ko pušta glasine o odlascima naših igrača tri mjeseca prije kraja sezone, ko dezinformiše javnost o dolascima Antića, Markovića, Nedovića i milionima evra koje navodno spremamo za sljedeću sezonu, a borimo se da završimo ovu”, napisao je Čović.

Organizovani navijači Zvezde su na prijateljskoj fudbalskoj utakmici protiv Spartaka iz Moskve istakli poruku kroz transparente u kojima se osuđuju “selfi navijači” koji dolaze samo na velike utakmice. To je izazvalo reakciju Zvezdinih pristalica na društvenim mrežama, koji su uglavnom isticali da organizovani navijači bojkotuju Jadransku ligu, iako ona donosi plasman u Evroligu.

“Apelujem na sve – nema većih i manjih zvezdaša, nema velikih i malih utakmica, ne nasjedajte na podvale i naručene tekstove koji rasplamsavaju podjele. Od tih zlonamjernika potrebno je da se svi čuvamo i tako sačuvamo Crvenu zvezdu”, napisao je Čović.

Prvi čovjek Crvene zvezde poručio je da očekuje dobru atmosferu i jedinstvo do kraja sezone.

“Takvu atmosferu očekujem i u petak protiv Uniksa, kao i na svim ostalim utakmicama na koje treba da dolazite i podržite svoj klub”, rekao je Nebojša Čović.

