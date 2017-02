Čović tvrdi – Izetbegović ne može pokrenuti reviziju u ime BiH!

Bakir Izetbegović ne može zatražiti reviziju tužbe protiv Srbije u ime Bosne i Hercegovine. Poručio mu je iz Mostara i Dragan Čović, hrvatski član Predsjedništva i lider HDZ-a. Kaže da je zajedno sa Mladenom Ivanićem obavijestio Izetbegovića da u ovom slučaju ne može govoriti u ime BiH, već samo u svoje lično ime.

A eventualna revizija tužbe izazvali bi novu krizu u BiH, poručuje Čović.

“Nemamo stav BiH prema tom pitanju koji bi upućivao bilo koga da zauzima stavove oko revizije tužbe. Šta ko privatno misli to je jedno drugo pitanje, ja govorim o instutucijama BiH”, izjavio je Dragan Čović, hrvatski član Predsjedništva BiH.

Kako će odgvoriti stranke iz Republike Srpske biće jasnije tek naredne sedmice, ako revizija bude zatražena. Za sada iz Saveza za promjene, tačnije NDP-a najavljuju krivične prijave protiv Sakiba Softića. Ukoliko zatraži reviziju, biće to lažno predstavljanje, jer Softić nije pravni zastupnik BiH, poručuju iz NDP-a. A na povlačenje iz zajedničkih institucija srpskih predstavnika pozvao je predsjednik Republike Milorad Dodik. Odgovor lidera SDS-a da bi to najmanje bilo u interesu Republike Srpske, nije se svidio potpredsjedniku parlamenta Nenadu Stevandiću.

“Ovo je pitanje za jedinstvo RS, a ne za čuvanje partijskih fotelja u Savjetu ministara i Parlamentarnoj skupštini BiH. Uostalom ne moraju da napuštaju Sarajevo, niko to od njih ne traži, već neka ne daju kvorum, na sjednicama gdje se odlučuje o stvarima protiv naših interesa”, istakao je Nenad Stevandić, potpredsjednik Narodne skupštine RS.

Govedarica odgovara da bi u slučaju povlačenja srpskih ministara u Sarajevu, njihove nadležnosti preuzeli zamjenici iz druga dva naroda. To bi kaže moglo da bude pogubno za interese Republike Srpske.

“Da li to znaci da je Nenad Stevandić za to da neko sutra potpiše odluku za izvoz oružja u Ukrajinu, ako je Nenad Stevandić za to, ono što neće da potpiše gospodin Šarović, ako je Nenad Stevandić, neka to objasni javnosti”, kazao je Vukota Govedarica, predsjednik SDS.

Dok Stevandić odgovara da je nemoguće da neko preuzme dužnost srpskih ministara u Sarajevu i da bi to u SDS trebalo da znaju, PDP-ovci poručuju – Savez za promjene sigurno neće ostati bez adekvatnog odgovora u slučaju revizije.

“Ako se to desi, sigurno će biti sastanaka svih političkih partija SDS, PDP i NDP-a, čuli ste već diskusije Čavića, Ivanića i Borenovića sigurno će odgovor biti i adekvatan i žestok”, naglasio je Miroslav Brčkalo, generalni sekretar PDP.

Visoki funkcioner SDA Šefik Džaferović danas nije mogao da govori o novim dokazima ili činjenicama koje bi eventualno bile povod za reviziju tužbe. Ponovio je da će naredne sedmice biti donesena konačna odluka o reviziji, a ako Softić kaže da nema dokaza, revizije neće biti, zaključuje Džaferović. Softić je nakon jučerašnjih razgovora, ipak svu odgovornost prebacio na Bakira Izetbegovića.