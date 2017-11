Čović spušta loptu o Kosmetu: Nećemo kvariti odnose s prijateljima!

Dok poruke Bakira Izetbegovića o statusu južne srpske pokrajine pune naslove strane srpkih medija, iz kabineta bošnjačkog člana Predsjedništva tvrde da je sve pogrešno protumačeno.

Tačnije da je izjava o Kosovu zlonamjerno interpretirana i da Izetbegović, nije rekao da će BiH priznati nezavisnost te pokrajine.

Ali jeste da je to trebalo davno učiniti, a sporno je sve što je izjavio o Kosovu, Sandžaku, ali i o BiH, odgovaraju iz Beograda. Sprski predsjednik Aleksandar Vučić poznat po pomirljivim tonovima i porukama da su odnosi Srba i Bošnjaka najvažniji za stabilnost regiona, kaže da se mnogo toga promijenilo nakon poruka iz Sarajeva.

“I nije samo priča da se nada i da je to trebalo da se učini i nije samo to da se teritorijalni integritete BiH brani ratom, a da Srbija treba da ga isporuči uz šoljicu kafe i ratluk, dijelove svoje teritorije. Dakle, riječ je i o drugim dijelovima naše teritorije, gdje se neko miješa u naše unutrašnje odnose, a nema potpisan nikakav međunarodni sporazum”, izjavio je Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije.

Dok se u Srbiji smjenjuju oštre reakcije, lideri u Republici Srpskoj uglas poručuju – Izetbegović bez potrebe narušava dobre odnose sa Srbijom. Ponavljaju da Republika Srpska nikada neće dati saglasnost za priznanje Kosova i poručuju da svi oni koji govore o tome, ustvari zagovaraju raspad BiH.

“To je potpuno jedna nedosljednost, ako priznajete Kosovo, onda priznajte i RS. To treba Bakir Izetbegeović da učini, je li tako? Međutim, to je ta nedosljednost, kod njih je ta politika, ujutru jedno, popodne drugo, naveče treće. Ako bi se ja pitao Bakira Izetbegovića bi proglasio personom non grata”, rekao je Milorad Dodik, predsjednik RS.

Vladajuća koalicija okupljena oko SNDS-a pozvala je Savez za promjene na povlačenje iz bh. institucija, zbog svih Izetbegovićevih izjava. To više nije pitanje izbora, već odgovornosti prema Republici Srpskoj i sve partije treba da se ujedine oko zajedničkog odgovora, tvrde u vladajućoj koaliciji. Stigao je odgovor i iz Saveza za promjene.

“Poziv na napuštanje institucija BiH predstavlja manifestaciju najvećeg kukavičluka, jer kada bi srpski član Predsjedništva BiH, Mladen Ivanić napustio Predsjedništvo, ne bi postojao niti jedan Srbin koji bi mogao blokirati donošenje štetnih odluka po Republiku Srpsku. Opšte je poznato da Predsjedništvo BiH može funkcionisati i bez jednog člana Predsjedništva, a u konkretnom slučaju, ne bi imao ko da blokira eventualno stavljanje na dnevni red odluke o priznanju lažne države „Kosovo“”, navodi se iz Saveza za promjene.

Niko ne bi trebalo ni da pokušava da stavi na dnevni red pitanje odnosa BiH prema Kosovu, jer se zna kakva je službeni stav Bosne i Hercegovine, tvrdi predsjedavajući bh. predsjedništva Dragan Čović i poručuje da se o tome u BiH ne može govoriti bez usaglašenog stava sa Srbijom.

“Ne dolazi u obzir bilo kakva rasprava o bilo kakvim temama, a da na toj razini to nije usuglašeno. Ja ne znam šta je kolega Izetbegović kazao oko toga, ali sam siguran da će te aktivnosti pratiti prije svega zvaničan službeni stav službenog Beograda”, kaže Dragan Čović, predsjedavajući Predsjedništva BiH.

Članovi bh. Predsjedništva početkom decembra trebalo bi da idu u uzvratnu posjetu Srbiji. Biće to možda prva prilika da lider SDA i član bh. Predsjedništva Bakir Izetbegović objasni sve što je rekao, ne samo o Kosovu, već i o, kako je rekao, nezadovoljstvu zbog odnosa Srbije prema Sandžaku.

Naravno, ukoliko se retorika dodatno ne zaoštri nakon što mu je vladajuća koalicija u Srpskoj spočitala i da je, u priči o aktuelnim dešavanjima u BiH, spominjao čak i rat.