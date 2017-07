Čović: Savjet ministara BiH nema većinu, samo im to još niko nije javio

Mektić: Čoviću, ne brani interese Srba, već si pokazao kako to radiš

Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović rekao je danas da Savjet ministara i predsjedavajući Denis Zvizdić ne bi dobili podršku da se na prošloj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta BiH glasalo o povjerenju, jer parlamentarna većina ne postoji i o tome se više ne ćuti.



“Izvještaj o radu Savjeta ministara nije prošao ni na jednom odboru, a kada to čujete, to dovoljno govori kakvi su odnosi. Puno tema koje smo stavljali kao reformske nisu dobile podršku određenih partnera u vlasti. To ne ide u dobrom pravcu. Moj zadatak je da ne izgubimo narednih 12 mjeseci”, rekao je Čović u Mostaru u pauzi održavanja sjednice Predsjedništva HDZ-a BiH, na kojoj se razgovara o aktuelnoj političkoj situaciji u BiH.

On je najavio da će o odnosima koji su, kako kaže, brutalno narušeni na svim nivoima u narednim danima razgovarati sa predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom, te predsjednicima SDA i SBB-a, Bakirom Izetbegovićem i Fahrudinom Radončićem.

Na pitanje da li će biti razgovora o rekonstrukciji Savjeta ministara, budući da je 17 opozicionih poslanika u Predstavničkom domu Parlamenta BiH pokrenulo inicijativu za sazivanje hitne sjednice Parlamenta na kojoj bi bio razmatran izvještaj o radu Savjeta ministara BiH u prošloj godini, koji je dobio negativno mišljenje više parlamentarnih komisija, Čović je rekao da se neće razgovarati o rekonstrukciji, već o problemima.

“Sa SNSD-om ćemo u srijedu, 12. jula, razgovarati o mnogo strateških tema i vjerujem da ćemo imati odgovore na njih. Nastojaću već u četvrtak, 13. jula, da imam sastanak sa Izetbegovićem, a potom i sa Radončićem. Vidjećemo kako ono što je danas plan bilo koje od političkih stranaka pojedinačno ugraditi u nešto što može biti zajednički interes”, naveo je Čović.

On je najavio da će sastanak delegacija HDZ-a BiH i SNSD-a u širem sastavu biti održan u Mostaru, dok će sa Izetbegovićem i Radončićem voditi razgovore u četiri oka.

Čović je naveo da su odnosi na svim nivoima u BiH narušeni, jer neki žele već sada da se bave izbornom kampanjom.

“U Briselu sam 17. i 18. jula i to su dani kada preuzimam predsjedavanje Predsjedništva BiH. Tada ću razgovarati sa čelnim ljudima u Evropskom parlamentu da bismo napravili presjek stanja i vidjeli šta treba da uradimo u narednim mjesecima da bismo dobili kanditatski status i Akcioni plan za članstvo u NATO (MAP) u decembru ove godine”, rekao je Čović.

On je dodao da će nastojati da se ispuni sve ono što je obećano i da planovi koji su zacrtani budu ispunjeni, bez obzira na zastoj posljednjih desetak mjeseci.

Komentarišući odluku Ustavnog suda BiH da stavi van snage dvije odredbe Izbornog zakona BiH, Čović je rekao da će izbori u oktobru iduće godine biti održani, te da će do tada biti izmijenjen Izborni zakon BiH.

“Do izmjena Izbornog zakona će doći u ovoj godini i niko Hrvatima neće moći birati predstavnike, kao što niko ne treba birati predstavnike Srbima i Bošnjacima. Kako do toga doći, to je već vještina. Odluke Ustavnog suda su jasne i mi trebamo sjesti i dogovoriti se”, rekao je Čović.

(Srna)