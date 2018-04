Čović: Sa Vučićem o svim otvorenim pitanjima

Hrvatski član Predsjedništva BiH i domaćin političkog i ekonomskog skupa u Mostaru Dragan Čović rekao je da će razgovarati sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem o svim temama koje su ostale nedovršene i o tome kako pojačati privrednu saradnju.

Čović je rekao za RTS da pitanje granica Srbije i BiH postaje strateško pitanje BiH i treba ga okončati, jer bi uveliko pomoglo i BiH, a i Srbiji.

“Razgovaraće se o svim temama koje su ostale nedovršene uprkos pokušajima zadnjih godinu dana da se ubrza dinamika rješavanja svih otvorenih pitanja između BiH i Srbije i kako pojačati privrednu saradnju. Tržišna razmjena se može evidentno dignuti u oba smjera”, rekao je Čović.

On vjeruje da na političkom planu postoji nužnost kontinuiteta razgovora članova Predsjedništva BiH sa predsjednikom Srbije, kao i na nivou Vlade Srbije i Savjeta ministara.

Čović je naveo da očekuje mnogo od sajma u Mostaru i da je radostan da je na 21. sajmu zemlja partner Srbija.

“Velika zahvalnost Vučiću koji je prošle godine prihvatio da Srbija bude zemlja partner. To za nas znači mnogo, ovo je jedna od najsnažnijih sajamskih manifestacija ošteg tipa u organizacijskom i svakom drugom smislu, od broja izlagača i broja zemalja koje učestvuju”, rekao je Čović.

On je dodao da su očekivanja visoka, a sve što je do sada urađeno pokazuje da će biti ispunjeno do kraja.

“Uz veliki broj izlagača iz Srbije i BiH, ne samo u ekonomskom smislu, veze koje nam trebaju mogu se najdirektnije graditi kroz odnose i nastup Srbije kao zemlje partnera”, istakao je Čović.

On je rekao da članovi Predsjedništva BiH Mladen Ivanić i Bakir Izetbegović neće biti na sajmu u Mostaru.

Napominjući da su oba člana Predsjedništva pozvana na otvaranje sajma, te da je Ivanić van zemlje, Čović je naveo da nije insistirao da Izetbegović dođe, da ne bi bilo asimetrije u organizaciji.

“Čini mi se da će sutra biti dovoljan broj gostiju iz BiH i svih susjeda, što je praksa sajma”, rekao je Čović, navodeći da će biti prisutni predsjednik Crne Gore Filip Vujanović, premijer Hrvatske Andrej Plenković, a specijalni gost je premijer Bugarske Bojko Borisov kao zemlje koja predsjedava EU.

Kada je riječ o promjeni Izbornog zakona u BiH, Čović kaže da je sve u rukama političkog Sarajeva i bošnjačkih stranaka i dodaje da je ostalo vrlo malo vremena – 30 dana kada će Centralna izborna komisija proglasiti izbore, za početak, za prvu nedjelju u desetom mjesecu ove godine.

“To znači da ako želimo imati politički odnos i odgovornost prema ovom problemu onda ćemo to i riješiti”, rekao je on.

Prema njegovim riječima, bošnjačke stranke okupljene zajedno sa SAD i šefom Delegacije EU u BiH Lars-Gunar Vigemarkom izgradili su jedno stajalište da je ovo šansa za mnogo snažniju promjenu odnosa.

“Kada je Dejton u pitanju, to je veliki otklon Dejtona. To nije želja da se ispoštuje odluka Ustavnog suda o legitimnom predstavljanju naroda, to je potreba koje se javlja već duže vreme u Sarajevu, da se od BiH gradi građanska država”, rekao je Čović.

On kaže da bi prvi korak bio federacija gdje bi postala dominantno bošnjačka, a onda imaju i dalje planove, što je neostvarivo, što se njega tiče.

“Vjerujem da s te strane jedino rješenje koje mi možemo tražiti je isključivo izmjena Izbornog zakona oko tri pitanja, a sva su vezana za odluku Ustavnog suda i u prošlogodišnjoj i u onoj prije deset godina”, kaže Čović.

On je istakao da se članovi Predsjedništva BiH moraju birati na principu da jedan narod drugom ne bira predstavnike.

“To je legitimno predstavljanje konstitutivnih naroda, to mora biti u klubu naroda, kod Hrvata, kod Bošnjaka, kod Srba, nikako mogućnost da nam Bošnjaci kao brojni narod biraju klubove i u klubu Srba i u klubu Hrvata, ali isto tako i grad Mostar”, rekao je Čović.

