Čović: Priznavanje Kosova za mene uopšte nije pitanje

Čović: Do kraja godine ispuniti preduslove za kandidatski status

Dragan Čović, predsjedavajući Predsjedništva BiH, u intervjuu koji je dao Deutsche Welleu, odgovarao je na pitanja novinara o priznavanju Kosova.



– To je problem. Imate u Bosni i Hercegovini tri konstitutivna naroda. Jedan narod, apsolutno, kada je u pitanju spoljna politika, slijedi poruke koje dolaze iz Srbije. S druge strane, mi nemamo problema u komunikaciji. Kada smo otvarali sva naša pitanja, kada je u pitanju vizni režim i sve drugo što nam treba da olakšamo komunikaciju, tražili smo rješenja, jer partneri iz Republike Srpske apsolutno, kao i oko NATO saveza, slijede dogovor koji pravi Beograd oko tih pitanja. To je problem i mislim da ćemo teško, dok se ne dogovori nešto na tom nivou, imati puno suglasje u BiH. Kada su u pitanju Bošnjaci i Hrvati, uopšte nema problema oko toga – odgovorio je Dragan Čović, na pitanje novinara: “kako objašnjavate pitanje da Bosna i Hercegovina, kao država koja ima svojih unutrašnjih problema, do sada nije priznala Republiku Kosovo?

(DW)