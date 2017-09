Čović pred Generalnom skupštinom UN-a: Reformski procesi – jedinstvena šansa za ubrzan razvoj

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Dragan Čović danas se obratio učesnicima generalne debate 72. zasjedanja Generalne skupštine UN.

U svom je govoru istaknuo kako će BiH nastaviti ispunjavati preuzete obaveze u postizanju statusa kandidata sa početkom naredne godine, te dodao da BiH reformske procese doživljava kao jedinstvenu šansu da ubrzanim koracima postigne što veću usaglašenost ekonomskog, socijlnog i institucionalnog razvoja.

Učesnicima na zasjedanju generalen skupštine UN-a poručio je i kako BiH prolazi kroz period značajnih iskušenja.

“Duboko sam uvjeren kako jedan konstitutivni narod u BiH ne može biti sretan i prosperitetan ako to nisu i druga dva naroda. Unutar BiH se mora uraditi nužan iskorak i da se do kraja godine usvoje izmjene Izbornog zakona, a u skladu sa odlukama Ustavnog suda BiH. Kao i do sada, očekujemo razmijevanje i podršku međunarodne zajednice za ovo pitanje od vitalnog značaja za demokratizaciju i ostvarenje naše pune integracije u EU”, rekao je između ostalog Čović.

