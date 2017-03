Čović: Parlamentarna većina na nivou BiH više ne postoji

Upozorenje EUFOR-a: Spremni smo za intervenciju ako dođe do sukoba u BiH!

Evidentno je da parlamentarna većina na nivou BiH više ne postoji, izjavio je danas hrvatski član Predsjedništva BiH Dragan Čović nakon sastanka sa šefom Delegacije EU u BiH Lars-Gunarom Vigemarkom.

U to ne treba sumnjati i to ne treba uljepšavati. Isto tako u našem izbornom zakonodavstvu ne postoji jasan jezik koji bi definisao status ove vlasti, pa da kažemo da je to tehnički mandat ili nešto drugo, rekao je Čović novinarima u Mostaru.

Čović je dodao da izbora nema do oktobra iduće godine, te da izvršna vlast koja postoji mora raditi do tada.

Čović je naglasio da je zagovornik ideje da se agende koje se tiču evropskog puta odvoje od unutrašnjih neslaganja i nesuglasica između političkih stranaka.

“Nastojaćemo da sva pitanja naših nerazumijevanja odvojimo od evropskog puta kako bi kandidatski status imali ove godine, a naša unutrašnja nadmudrivanja će se nastaviti još dugo vremena”, rekao je Čović.

On je pozvao opoziciju da podrži zakone i mjere u vezi sa evropskim putem, i najavio da bi sjednica Predsjedništva BiH trebalo da bude održana 11. aprila.

Čović je izrazio očekivanja da će set zakona u vezi sa akcizama proći u parlamentu BiH i dodao da će se inicijativa o izmjeni izbornog zakonodavstva, upućena iz njegovog kabineta, u parlamentu BiH naći do kraja aprila.

Šef Delegacije EU u BiH Lars-Gunar Vigemark rekao je da je sa Čovićem razgovarao o socio-ekonomskim pitanjima i reformskoj agendi.

On je naveo da mu je drago što su predstavnici svih vodećih političkih stranaka nedavno s evropskim zvaničnicima iznijeli stav da će evropski put BiH ostati izuzet od unutrašnjih političkih neslaganja.

Komentarišući poteze Saveza za promjene da glasa protiv Zakona o akcizama, Vigemark je rekao, da je kada je riječ o Reformskoj agendi, nemoguće birati šta vam se sviđa, a šta ne.

“Mi ne težimo da sa svoje strane produbimo podjele, bilo međustranačke ili među ljudima. Ako govorimo o akcizama to je pitanje koje sa sobom povlači i investicije, uključujući investicije u Koridor `Pet ce`, govorimo o hiljadama radnih mjesta”, rekao je Vigemark, koji je i specijalni predstavnik EU u BiH.

On je dodao da su svi zabrinuti za položaj poljoprivrednika, ali da EU i BiH trebaju zajednički vidjeti kako pomoći tim ljudima, a ne kako je rekao “usko gledati samo jedan detalj u mnogo širem kontekstu”.

