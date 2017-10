Čović: Normalno gledam na sve što se događa, duga je sezona

Predsjednik košarkaškog kluba Crvena zvezda Nebojša Čović rekao je da niko u klubu nije nervozan zbog nedavnih poraza u Evroligi i ABA ligi i da treba istrpiti novi stručni štab, kao što je bilo slučaj sa prošlim, pošto kako je naveo, radi kako treba.



Zvezda je vezala dva poraza u ABA ligi prvi put poslije par sezona, a izgubila je i dvije utakmice u Evroligi, dok je pobijedila Barselonu.

“Na sve što se događa gledam sasvim normalno, jasno smo rekli da Zvezda ide u novi ciklus i da to ne možemo da poredimo sa prethodnim godinama. Ovaj ciklus mogu da poredim sa početkom prošlog. Nemam tu šta da tumačim. Postoji određeni broj ljudi koji misli da bi to moglo ovako ili onako, njihovo je pravo da razmišlaju na taj način. Mi nemamo nikakvu nervozu, liga ide dalje, imamo 17 kola u ABA i 27 kola u Evroligi. Duga je sezona, april je daleko, biće još utakmica. Ovo je novi tim, potrebno je određeno vrijeme i strpljenje. I novi stručni štab treba da istrpimo kao što smo istrpili prošli”, rekao je Čović novinarima u Beogradu.

Zvezdu od ove sezone predvodi Dušan Alimpijević, a na pitanje kako mu djeluje novi trener, Čović je odgovorio: “Dobro”.

“Zvezda je igrala izvanredno sve tri utakmice u Evroligi, u ABA je mogla i bolje. Imali smo ubitačni tempo koji je počeo 13. oktobra i takav raspored, dva derbija protiv Budućnosti i Cedevite. Sasvim dobro sve ide, stručni štab i trener rade posao kako treba. Treninzi su dobri kada se stigne da se trenira, više su bili u putu nego u salama”, naveo je on.

Čović je rekao da je tim “napregnut sa aspekta finansija” i da za ekipu i za troškove “treba dobro da se potrudimo i oznojimo da obezbijedimo sredstva”.

On je naveo da tim nije “zatvoren”, pošto broji 15 članova a može da ih bude 20 i dodao da nije nezadovoljan navijačima, pošto Zvezda puni dvorane.

Čović je ocijenio da se Zvezda ni u jednoj utakmici i porazima protiv Žalgirisa i Himkija nije obrukala i dodao da ga raduje što je pobijeđena Barselona.

“Ekipa je mlada, ima 11 novih igrača, to nije alibi, igramo sa onima koje imamo. Prognoze su bile da ćemo ove godine ostvariti jednu pobjedu i Evroligi, a ja to volim, pošto ne možemo da razočaramo”, naveo je on.

Upitan o pisanju medija o dolasku Dorela Rajta, koji je na kraju otišao u Bamberg, Čović je rekada su to “pisanja bez odgovornosti”.

“Hoće li se ti mediji izviniti i reći da su pisali zbog podizanja tiraža. Marko Kešelj uredno trenira, da li će igrati svaku utakmicu – vjerovatno neće. Volio bih da mi igrači ne izostaju zbog povreda, kao (Nemanja) Dangubić. Na treneru i stručnom štabu je kojih 12 igrača će igrati i koju će imati minutažu”, rekao je Čović.

(RTS)