Čović: Neću učestvovati u obilježavanju Dana državnosti

Čović: Do kraja godine ispuniti preduslove za kandidatski status

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Dragan Čović kazao je na današnjem druženju sa novinarima kako nema nijedne dvojbe da će se na Upitnik EK odgovoriti do 15. decembra ove godine.



Kako kaže, postoje još dva uslova za kandidatski status, a to su usvajanje seta zakona o povećanju akciza i usvojeni budžeti na svim nivoima u BiH.

Što se tiče MAP-a, on je uvjeren da ako se pokaže određena dinamika da je MAP izvjestan ako se promjene odnosu unutar BiH. Podvukao je da BiH niko neće “gledati kroz prste”.

On je rekao da se u državi političari previše bave unutrašnjim pitanjima. Što se tiče izmjena Izbornog zakona BiH, Čović je najavio intenziviranje komunikacije sa međunarodnim institucijama kako bi se izbori iduće godine održali nesmetano.

Na pitanje o izjavi Bakira Izetbegovića o priznanju Kosova on je kazao da mu ne pada napamet da ulazi u komentarisanje takvih stvari.

Što se tiče najave Milorada Dodika, predsjenika RS, za platformu sa hrvatskim političkim strankama koja se odnosi na referendum o Sudu i Tužilaštvu BiH, Čović je odgovorio da nema dovoljno informacija i da će u narednim danima obaviti razgovore sa liderima stranaka pa i sa Dodikom, nakon čega će moći govoriti više.

Čović je upitan i o njegovom potpisu iz 1993. godine kojim je odobreno da se 10 zarobljenika Heliodroma uključi u prinudni rad. Kako kaže, on je 1993. svoj posao radio časno i pošteno te da je “predmet u Tužilaštvu BiH stavljen u rad kako bi ga se diskreditovalo”.

Na pitanje o zastavi Herceg-Bosne koja je danas stajala iza njegovih leđa, on je kazao da je po definiciji hrvatski član Predsjedništva i da ne vidi ništa sporno u tome što ta zastava stoji uz zastavu BiH. Kako kaže, najviše bi volio da je tu još jedna zastava, odnosno zastava EU.

Što se tiče odnosa u FBiH, on je rekao da je istina kako se u tom dijelu BiH ne može donijeti nijedna ozbiljna odluka, ističući kako odnose u koaliciji opterećuju zategnuti odnosi između lidera.

Čović je potvrdio da 25. novembra neće učestovati u organizaciji Dana državnosti BiH jer je “Bakir Izetbegović samoinicijativno uputio poziv za obilježavanje”. On je rekao da je predlagao da se 25. novembar obilježi nekoliko dana prije ili poslije.

Predsjedavajući PBiH kazao je kako vjeruje da će presuda šestorki biti blaža, ali da se i dalje treba nastaviti živjeti, kakva god da ona bude. Kako kaže, činjenica da se 14 godina čeka presuda dovoljno govori o samoj presudi.

On je kazao da će sve učiniti da HNS izađe zajedno na izbore i da se time pošalje poruka svima onima koji imaju namjeru eliminirate Hrvate iz političkog predstavljanja.

Čović je prokomentarisao uticaj Rusije na BiH. Za Rusiju je kazao da moramo biti svjesni političkih odnosa i da BiH sa pažnjom treba komunicirati i sa Njemačkom i sa Rusijom i sa SAD-om, ali primarno sa EU. Istakao je kako je za njega evroatlanski put jedini put budućnosti BiH.

Što se tiče odnosa sa komšijama, on je kazao da BiH mora imati dobre odnose sa Srbijom, Hrvatskom i Crnom Gorom.

Na pitanje o njegovoj posjeti Australiji i Novom Zelandu, on je kazao da posjetu priprema 5-6 godina te da mu je cilj bio obići dijasporu, prije svega Hrvate, a onda i ostale.

Na pitanje o troškovima puta on je kazao da ne zna tu informaciju i da je imaju članovi njegovog kabineta. Kako kaže, PBiH snosilo je troškove samo za članove delegacije.

Najavio je i službenu posjetu članova PBiH Beogradu na kojoj će biti govora o granici. On se nada da će u narednih 15-ak dana uspjeti se usaglasiti sva pitanja i da će članovi PBiH otići u Beograd sa jedinstvenim stavom.

Predsjedavajući PBiH je upitan i o Prijedlogu zakona o Izbornim jedinicama FBiH koji su uputili SDP i DF. On je kazao da je čitao neke dijelove tih prijedloge i da uopće to ne želi komentarisati.

On je rekao da HDZ ima plan B i C ako je budu usvojene izmjene Izbornog zakona BiH. On misli da je suluda politika pokušavati uvoditi građanski koncept u BiH dodajući da svi oni koji žele rat, rat im bio u kući.

Čović će sutra održati sastanak sa Fahrudinom Radončićem u Mostaru.

(Klix)