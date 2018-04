Čović: Male šanse za dogovor o Izbornom zakonu BiH

Predsjednik HDZ-a Dragan Čović smatra da je mala vjerovatnoća da će dogovor o izmjenama Izbornog zakona BiH biti postignut do 7. maja, kada se raspisuju Opšti izbori u BiH.

Čović je dodao da će on, ipak, biti optimista do posljednjeg trenutka i da će biti na na raspolaganju 24 sata ukoliko zaista ima želje i volje da se dođe do kompromisa.

Čović, koji je i član Predsjedništva BiH, rekao je da će se do kraja sljedeće sedmice sastati sa američkim ambasadorom u BiH Morin Kormak kako bi razgovarali o izmjenama Izbornog zakona.

“Ja sam telefonski razgovarao sa ambasadorom Kormak. Trebalo je juče da bude održan sastanak, ali nismo uspjeli. Biće skoro. Ja ću biti optimističan, jer ako ne uspijemo, svi smo gubitnici. Stavovi se znaju, pitanje je želimo li kompromis”, rekao je Čović nakon sjednice Predsjedništva HDZ BiH u Mostaru.

On je naveo da je ostalo malo vremena za izmjene Izborog zakona, te da je prvo potrebno postići dogovor, pa sve to onda staviti u parlamentarnu proceduru.

Čović je rekao da je samo potrebno ispoštovati odluke Ustavnog suda BiH da bi se promijenio Izborni zakon.

On je naglasio da je stav Hrvatskog narodnog sabora BiH o izmjenama Izbornog zakona da se izmjenama mora postići legitimno predstavljanje Hrvata u Predsjedništvu BiH i domovima naroda. Govoreći o pregovorima u vezi sa izborima u Mostaru, Čović je rekao da neće dopustiti da se od Mostara pravi “grad slučaj”.

“Mostar neće biti izuzetak u odnosu na neku drugu lokalnu sredinu, ni grad slučaj u budućnosti. Imamo odluku Ustavnog suda. Sve druge teme nisu pitanja izbornog zakonodavstva”, naveo je Čović.

Komentarišući nastup političkih stranaka sa hrvatskim predznakom na predstojećim izborima, kao i djelovanje drugih političkih subjekata, Čović je poželio puno sreće onima koji se žele organizovati mimo HNS-a.

“Začudi me koliko neki svoju kampanju zasnivaju na kritikovanju onoga što rade drugi, bez predlaganja konkretnih ideja. Time će samo ojačati HDZ. Na izborima ćemo imati stotinjak političkih subjekata. Bar njih 25 će se boriti za glasove među Hrvatima”, rekao je Čović.