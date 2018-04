Čović i Ivanić protiv ugovora s Islamskom zajednicom BiH

Čubrilović: Međunarodna zajednica da osudi one koji prizivaju rat

Mladen Ivanić i Dragan Čović, članovi Predsjedništva BiH, danas su sa dnevnog reda Predsjedništva BiH skinuli tačku o prihvatanju osnovnog ugovora između BiH i Islamske zajednice u BiH.

Ovu tačku predložio je Bakir Izetbegović, predsjedavajući Predsjedništva BiH.

Inače, “Nezavisne” su prošle sedmice već pisale da će se ovaj ugovor naći pred članovima Predsjedništva BiH, ali da neće dobiti podršku s obzirom na to da se radi o vrlo osjetljivim pitanjima, a politička situacija u zemlji nije dobra za njegovu ratifikaciju. Tekst ugovora BiH i Islamske zajednice Savjet ministara BiH jednoglasno je usvojio 29. septembra 2015. godine, a već 22. oktobra iste godine poslan je na ratifikaciju u Predsjedništvo, gdje do danas nije razmatran i to upravo zbog protivljenja Ivanića i Čovića.

Između ostalog, u ugovoru koji je usvojio Savjet ministara najspornije je to što se u članu 11 navodi da će u javnom i privatnom sektoru biti omogućeno pravo na slobodno vrijeme za obavljanje džuma-namaza, kao i pravo na slobodno vrijeme za obavljanje iftara i sehura tokom ramazana.

U suštini to bi značilo da javni i privatni poslodavci vjernicima muslimanima moraju dati slobodno petkom u podne, a prema ugovoru trebalo bi se poštovati i pravo vjernika muslimana na ispoljavanje vjere, obavljanje molitve, izbor prehrane, odijevanja i izgleda u skladu s njihovim vjerskim uvjerenjima. U praksi to bi značilo da na poslu muslimani mogu da se mole, žene nose hidžab… ili da pojedinac u nekim firmama gdje je zajednička ishrana može zahtijevati posebnu ishranu.

“Što se mene tiče, kada bi ugovor bio identičan onom kao sa Srpskom pravoslavnom crkvom sutra se to može uraditi, bez obzira na političke prilike”, rekao je ranije Ivanić.

(nezavisne.com)