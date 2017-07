Čović: Istražiti pitanje parasistema u OBA

Hrvatski član Predsjedništva BiH Dragan Čović izjavio je danas u Sarajevu da u Obavještajno-bezbjednosnoj agenciji /OBA/ BiH mnogo toga ne štima i da postoje parasistemi.

On je pozvao Obavještajno-bezbjednosnu agenciju da istraži da li je tačno da je Amela Šehović Mehmedagić supruga direktora te agencije Osmana Mehmedagića na društvenim mrežama postavljala “državne tajne”.

“Prije svega, neka provjere da li je to tačno i vjerodostojno, te da li do kraja odgovara stvarnosti. Ako je nečija supruga iznosila državne tajne onda se zna kako se prema tome postupa, a ako je riječ o obmani, jer i za to postoji mogućnost, neka se vidi ko je to napravio”, rekao je Čović.

On je naveo da je neophodno da OBA ali i sve druge policijske agencije unutar zakonski definisanih okvira i Ustava BiH, rasprave pitanje parasistema i trošenja novca za nešto što nije u interesu zemlje.

Član Zajedničke komisije parlamenta BiH za nadzor nad radom OBA BiH Fahrudin Radončić izjavio je danas da je neophodno otvoriti pitanje o stanju unutar te agencije i devijacijama koje u njoj postoje.

On je ukazao na “Fejsbuk” profil Amele Šehović Mehmedagić, supruge direktora OBA Osmana Mehmedagića, na kojem, kako je naveo, piše da su se u odbranu Špirića uključili pojedini mediji pod kontrolom Fahrudina Radončića, što pokušava narušiti kredibilitet i funkcionalnost OBA, kao i da se time opstruišu brojne istrage u kojima učestvuju službenici agencije.

“Kako supruga direktora OBA može znati za istrage koje sprovodi ova služba? Šta bi se dogodilo u SAD kada bi supruga direktora CIA komentarisala rad predsjednika komisije u Senatu ili Kongresu za nadzor nad radom obavještajne službe”?, zapitao je Radončić.

(Srna)