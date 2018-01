Čović: Imamo alternativu za svaki događaj

Predsjednik HDZ-a Dragan Čović izjavio je danas da ta stranka i Hrvatski narodni sabor /HNS/ imaju razrađene planove i scenario ukoliko se Hrvatima ponovo dogodi slučaj “Željko Komšić”.

Čović je istakao da HDZ sa drugim strankama HNS-a ima jasan plan šta želi da radi u BiH “u narednih dvije, četiri ili 10 godina”.

“Radimo u ambijentu kojeg imamo danas i kada smo krenuli s ovim u četvrtom mjesecu jer smo osjetili da partner s kojim smo se dogovorili sve traži da zadrži `status kvo`. Imamo alternativu za svaki događaj”, rekao je Čović nakon sjednice Predsjedništva HDZ-a BiH u Mostaru.

Govoreći o izmjenama Izbornog zakona BiH Čović je izrazio uvjerenje da će u naredna tri mjeseca biti obezbijeđeno da budu raspisani izbori 7. ili 8. maja.

“Vjerujem da će biti dovoljno mudrosti u BiH, a da paralelno s njim rješavamo i druga pitanja koja stoje u obavezi u prvih tri do šest mjeseci ove godine da izbjegnemo klasičnu perdizbornu kampanju u koju smo upali”, dodao je Čović, koji je predsjedavajući Predsjedništva BiH.

On je naglasio da je obavio razgovore sa desetak predstavnika međunarodnih organizacija koji su mu ukazali na to da su aktivnosti koje vode on i HDZ u vezi sa izmjenaama Izbornog zakona BiH, ravnopravnosti naroda u BiH i evroatlantskih integracija, dobar put.

Čović je naveo da će svaki prijedlog koji budu davali biti na tragu jačanja BiH i obebjeđivanja ravnopravnosti tri naroda.

Lider HDZ-a nije želio da komentariše obilježavanja Dana Republike Srpske. “To je Dan Republike Srpske i obilježavaće se kako se tamo dogovore”, kratko je rekao Čović.

Govoreći o sutrašnjoj posjeti Turskoj predsjednika Hrvatske Kolinde Grabar Kitarović, Čović je rekao da ne želi da nagađa i napomenuo da će Kitarovićeva biti u zvaničnoj posjeti BiH 17. i 18. januara.

“Moja komunikacija sa nosiocima vlasti u Hrvatskoj je redovna, a ja od njih tražim, kao i od svih ostalih, da se omogući da u BiH imamo legitimno predstavljanje konstitutivnih naroda i da se okrenemo evropskom putu. Ko će lobirati i kojim tehnikama, nije moje da komentarišem”, dodao je Čović.

Komentarišući neodazivanje člana Predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića na Božićni prijem koji je on organizovao, Čović je rekao da je to s Izetbegovićem lično prokomentarisao.

“Svako je došao tamo gdje treba biti. Zašto neko nije došao na Božićni prijem njegova je stvar. Naravno da sam to prokomentarisao s njim lično, ali to nije za javnost. Sve što smo uradili krajnje je profesionalno, korektno i partnerski što se tiče pozivanja. Čuo sam da tamo nije bilo ni ambasadora i raznih priča… Tamo je bila svaka politička stranka zastupljena, čak i predstavnik SDA”, odgovorio je Čović.

Predsjednik HDZ-a rekao je da će u narednim danima održati sastanke sa liderima stranaka u Federaciji BiH u vezi sa održavanjem sjednica federalnog Parlamenta i usvajanjem budžeta Federacije za 2018, iskazujući uvjerenje da će one biti uskoro održane.

(Srna)