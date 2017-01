Čović: Borba za strance u institucijama je borba protiv BiH

Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović upozorio je da je borba za strance u bilo kojoj instituciji BiH – borba protiv BiH, te poručio da je krajnje vrijeme da institucije BiH preuzmu punu odgovornost.

“Danas imamo poseban hibrid funkcionisanja sa lažnim zaštitnim mehanizmom koji se često zloupotrebljava u funkciji ključnih odluka koje definišu odnose u BiH”, rekao je Čović novinarima u Banjaluci nakon sastanka sa liderom SNSD-a Miloradom Dodikom.

On je dodao da je važno donijeti zakon o Ustavnom sudu BiH kojim bi strane sudije bile zamijenjene domaćim sudijama, te da se kroz prijedloge, o kojima je razgovarano sa predstavnicima SNSD-a, želi na ustavan način riješiti to pitanje.

Čović je rekao da još nije razgovarao sa liderom SDA Bakirom Izetbegovićem o donošenju zakona o Ustavnom sudu BiH, ali je dodao da bi takvi razgovori mogli uslijediti već naredne sedmice.

Komentarišući nekonsultovanje Predsjedništva BiH u vezi sa imenovanjem italijanskog sudije u Ustavni sud BiH krajem prošle godine, Čović je rekao da Predsjedništvo nije željelo to razmatrati i da je na taj način pokazano da i bez konsultacija sa Predsjedništvom neko može imenovati sudiju.

“To želimo urediti ovim zakonom”, poručio je Čović i izrazio uvjerenje da su timovi HDZ-a BiH i SNSD-a blizu rješenja koncepta eventualnog zakona.

On je ocijenio da je situacija u BiH složena i da je nisu svi akteri na isti način svjesni, te da je važno baviti se životnim pitanjima i da se napravi ambijent za normalno funkcionisanje BiH.

“U BiH moramo, poštujući izborne rezultate na svim nivoima, stvoriti ambijent za normalno funkcionisanje. Teme koje opterećuju medijski i drugi prostor treba da prebacimo sa jednog na drugo područje, odnosno na jačanje ekonomije i socijalne politike”, istakao je Čović.

On je izrazio želju da BiH do kraja godine dođe do kandidatskog statusa kada je riječ o EU i da u tom smislu ne zaostaje mnogo za Srbijom i Crnom Gorom, ali da je aktuelno ponašanje političkih faktora u BiH “najbolji put da u tome ne bude uspjeha”.

“HDZ BiH je zainteresovan i da do kraja ovog mjeseca otvorimo pitanje ‘Sejdić-Finci’. Jasno nam je da to znači promjena Ustava BiH, za šta danas nemamo dvotrećinsku većinu, ali smo promijenili konce ka promjeni izbornog zakonodavstva. To se ne tiče Republike Srpske, ali u Federaciji BiH pokušavamo riješiti zaostatke iz prošlosti, obezbijediti ravnopravnost naroda i baviti se ekonomskim pitanjima”, rekao je Čović.

On je konstatovao da će u narednim danima biti potrebno dosta razumijevanja između političkih faktora u BiH da bi se došlo do određenih rješenja.

Upitan o trasi koridora “Pet ce” južno od Mostara, Čović je napomenuo da su usvojene izmjene i dopune prostornog plana, te da je krajnje vrijeme da se prestane sa pomjeranjem trase, a što se dešavalo godinama.

On je podsjetio da je od 1998-1999. godine napravljeno svega 90 kilometara auto-puta, što je veoma slab tempo.

Čović je rekao da je nerealno praviti nove planove u vezi sa izgradnjom određenih auto-puteva, poput relacije Beograd-Sarajevo, a ne realizovati postojeće planove.