COST akcija stiže u Banjaluku

Istraživački centar za prostor, kao predstavnik Bosne i Hercegovine, od novembra 2015. godine, učestvuje u upravljačkom odboru i aktivnom radu COST akcije TU 1401 – RELY, “Obnovljivi izvori energije i kvalitet pejzaža”.

U tom okviru, IC za prostor u saradnji sa Univerzitetom u Banjoj Luci organizuje sastanak radnih grupa Akcije, koji će biti održan od 18. do 20. septembra 2017. na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom Fakultetu (Kampus Univerziteta u Banjoj Luci).

Pored aktivnog radnog dijela, sastanak uključuje:

– Otvaranje uz Uvodno predavanje o energetskom sistemu Bosne i Hercegovine (prof. dr Petar Gvero), te prezentaciju dosadašnjeg rada Akcije i očekivanih rezultata (prof. dr Michael Roth, predsjedavajući Akcije) (ponedjeljak 18.09. 09:00-11:00, AGGFBL, Kampus)

– Otvaranje izložbe o rezultatima rada Akcije sa fokusom na obnovljive izvore i uticaj na pejzaž (ponedjeljak, 18.09. 17:00-18:30, Atrijum Administrativne službe Grada Banja Luka)

– Stručni obilazak i radnu večeru sa temom ispitivanja mogućnosti pokretanja projekta za Urbanu transformaciju kompleksa Delibašino selo, Banja Luka (utorak, 19.09. 17:00-21:30)

Stručno vođstvo: Sonja Rapajić, M. Arch., Marina Glišić, B.Arch. i Tina Đekanović Ilić, M. Arch. (Obilazak počinje ispred ulaza u Samostan Trapisti)

– Stručnu ekskurziju (srijeda, 20.09. 08:00-16:00) koja uključuje posjetu gradilištu HE Bočac 2

(09:00-10:00), obilazak Kulturnog pejzaža – Plivska jezera sa kompleksom mlinоva na Plivi kod Jajca (nacionalni spomenik BiH)

(10:30-11:30), te obilazak područja planirane izgradnje mikro hidroelektrana u opštini Šipovo (12:00-15:30). Stručno vođstvo: Marko Ivanišević, Master prostornog planiranja.

Sastanak će na jednom mjestu po prvi put u Banjoj Luci okupiti vrhunske evropske naučnike i stručnjake iz oblasti energetskog sektora, životne sredine, geografije, društvene geografije, građevinarstva, arhitekture i pejzažne arhitekture, te urbanističkog i prostornog planiranja, što predstavlja odličnu priliku za razmjenu iskustava i razvoj ideja za buduće zajedničke projekte.

Među 20 učesnika, sastanku će prisustvovati predsjedavajući akcije prof. dr Michael Roth (Landscape Planner/Landscape Architect/Spatial Planner – Nuertingen-Geislingen University, School of Landscape Architecture, Environmental and Urban Planning, Germany) kao i predsjedavajući radnih grupa, Matthias Buchecker (Human Geographer – SWL Switzerland), Sebastian Eiter (Landscape Geographer / Landscape Ecologist – Norwegian Institute of Bioeconomy Research), Marina Frolova (Geographer – the University of Granada, Spain), Alexandra Kruse (Landscape Researcher, Agricultural Scientist, Consultant UNESCO World Heritage – Institute for Research on European Agricultural Landscapes e.V. (EUCALAND) France) i drugi.

Više informacija o COST akciji TU 1401 – RELY, “Obnovljivi izvori energije i kvalitet pejzaža” dostupno je na internet stranicama http://cost-rely.eu/ i https://icprostor.wordpress.com/2017/06/14/icp-u-costrely-akciji/.

Radni jezik sastanka je engleski. Prijave se primaju na mejl: icprostor@gmail.com

(ATV)