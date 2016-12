Član komisije za ravnopravnost polova: “Kosu poklepati i ženu šamarom udariti nikada nije na odmet”

Odbornicima dobojske opozicije zasmetao je izbor Sretka Đurkovića iz NDP u Komisiju za ravnopravnost polova.

Klub odbornika SNSD uputio je zvaničan zahtjev za Đurkovićevu smjenu koji bi trebalo da bude razmatran na današnjem skupštinskom zasjedanju.

“Tražimo njegovu zamjenu zbog nedolične izjave za skupštinskom govornicom u prethodnom mandatu, kada je rekao da „kosu poklepati i ženu šamarom udariti nikada nije na odmet”, stoji u zahtjevu SNSD.

Posjećaju da se tokom decembra provodi kampanja pod sloganom „Stop nasilju nad ženama“, te smatraju da će njihov predlog biti uvažen. Umesto Đurkovića, na ovo mjesto predlažu Srećka Rekanovića iz SNSD.

U Komisiji za izbor i imenovanje kažu da ovaj zahtjev još nisu dobili, ali da će održati sednicu prije skupštinskog zasjedanja i pažljivo razmotriti sve dopise koje do tada dobiju.

“Samo me čudi zašto odbornici te partije nisu diskutovali kada je na dnevnom redu bilo imenovanje Komisije. Stičem utisak da prvo moraju negdje otići po odobrenje za akciju”, kaže Ognjen Mitrović (SDS), predsjednik Komisije za izbor i imenovanje.

On pojašnjava da su članovi komisija, koje su do sada imenovane, postavljeni u skladu sa Statutom grada, te da su među članovima komisija, osim odbornika i predstavnici struke. Ističe da do sada nije bilo spornih situacija pri imenovanju članova komisija, savjeta i odbora.

Komentarišući zahtjev kolega iz SNSD, Sretko Đurković poručuje da im je zahvalan.

“Sada znam da slušaju svaku reč koju izgovorim za skupštinskom govornicom, a bio sam ubjeđen da pojedini spavaju”, kaže Đurković.

Dodaje kako je interesovanje SNSD za njegov rad dokaz da NDP i sa jednim odbornikom manje nego u prošlom mandatu i dalje predstavlja ozbiljnu snagu.

“Tražim od njih da mi javno odgovore zašto im ne smeta vulgarnost i žargon koji njihov predsjednik Milorad Dodik stalno upražnjava u javnim obraćanjima. Takve stvari prepričavaju sa oduševljenjem, dok se bune kada ja na šaljiv način želim da skrenem pažnju na sebe”, kaže Đurković.

Smijeh u skupštinskoj sali obično počinje kada se odbornik Sretko Đurković javi za reč.

Na jednom od zasjedanja je govorio duže od 15 minuta o književnom djelu Ive Andrića, koje nije čitao, već mu je „prepričao jedan čovjek, koji je završio visoke škole“.

Upamćena je i Đurkovićeva izjava da se grad treba što više zaduživati.

“Mi lijepo trošimo, a nek vraćaju naša djeca, da i oni imaju šta raditi”, posavetovao je Đurković kolege u Skupštini.