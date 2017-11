Cijene SKI karata posvađale političare

I dok se na Jahorini pripremaju za zimsku sezonu, u Palama se vodi pravi politički rat oko najavljene cijene ski karata. Cijene su objelodanili u OC “Jahorina“ i obrazložili da će za taj novac skijaši imati zagarantovano skijanje.



Za SDS to je preskupo, pa žele da skupština opštine Pale o tome raspravlja, što je naišlo na otpor koalicije okupljene oko SNSD-a.

“Prošle godine, sezonska ski karta se mogla, u pretprodaji se mogla kupiti za 360 maraka, što je u smatramo u mogućnostima građana i ljubitelja skijanja, dok u novom cjenovniku ista ta karta košta 810 maraka”, rekao je Mladen Koprivica, šef Kluba odbornika SDS-a u SO Pale.

“Inicjativa odbornika SDS da SO donosi cijenu karata je naozbiljna i politikanska, način na koji to rade i pokušavajući da bojkotuju OC i ono što mi imamo tu je ružno i nije lokalpatriotski”, rekao je šef Kluba odbornika SNSD-a u SO Pale Damjan Škipina.

SDS-ovci pozivaju Olimpijski centar da se ugleda na komšije iz Federacije i spuste cijene na prošlogodišnji nivo. Iz Nadzornog odbora im stiže ekspresan odgovor da hoće – ali po receptu iz Kantona Sarajevo.

“Ja ih ovim putem pozivam da krenu stopama svojih saveznika iz Kantona Sarajevo da obezbijede dva miliona maraka, kao što je Kanton Sarajevo obezbijedio subvencije Bjelašnici, da Grad Istočno Sarajevo obezbijedi dva miliona maraka Jahorini i mi istog momenta spuštamo cijene i ispod Bjelašnice i ispod svih planina u Federaciji koju oni toliko vole”, rekao je predsjednik Nadzornog odbora OC “Jahorina“ Nedeljko Elek.

I dok u SDS-u tvrde da novi cjenovnik sezonske karte ide na štetu građana, u Olimpijskom centru ih podsjećaju da su oni svoj lokalpatriotizam pokazali tako što su svim školarcima iz Istočnog Sarajeva omogućili besplatno skijanje, a što su potpisali i SDS-ovi i SNSD-ovi načelnici.