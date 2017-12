Chris Rea pao na bini, prevezen u bolnicu

Britanski muzičar Chris Rea srušio se usred koncerta u Oxfordu te je hitno prevezen u bolnicu, javljaju svjetski mediji.

Rea (66) je pao usred pjesme te se počeo tresti na podu. Njegovi fanovi opisivali su događaj na društvenim mrežama ne krijući zabrinutost, prenosi Index.

Početkom 2000-ih pobijedio je rak gušterače, a prošle godine imao je moždani udar. Koncert u Oxfordu upriličen je u sklopu njegove turneje po brojnim gradovima.

The evening had been brilliant up till now with Chris on top form but Chris Rea has just collapsed on stage at the New Theatre Oxford where I’m watching him.

Fell backwards in a clump on the stage.

Really doesn’t look good.

I’m quite upset. pic.twitter.com/niA4O7aUAz

