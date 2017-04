Četvrti dan protesti širom Srbije FOTO / VIDEO

I četvrti dan zaredom u nekoliko gradova širom Srbije organizovani su protesti onih koji su, kako navode, nezadovoljni rezultatom predsjedničkih izbora.



Okupljanje je, kao i prethodnih dana, počelo u 18h ispred zgrade Skupštine Srbije u Beogradu, zatim u centru Novog Sada, Nišu, Kragujevcu…

Protestima uglavnom prisustvuju mladi ljudi i studenti, a organizovani su preko društvenih mreža. Njihov organizator još nije poznat.

Prije početka skupa, predstavnici Udruženja nestalih i kidnapovanih na Kosovu i Metohiji sklonili su “srpski zid plača”, koji je oštećen tokom prvog “Protesta protiv dikature”, a manja grupa učesnika protesta zapalila je više primjeraka tabloidnih listova.

Protestna povorka krenula je po Beogradu poslije 18.30 od Doma Narodne skupštine Bulevarom kralja Aleksandra, ka Pravnom faklutetu.

Studenti na čelu kolone nose velike plakate na kojima piše “Dole diktatura” i “Vučiću Šrederu”.

Agencija Beta navodi da je na početku protesta došlo do malog koškanja. Neko je pokušao da ispovocira mlade na čelu kolone, na šta su svi skandirali “Ovo su naši protesti, mi smo studenti”.

Isti su i transparenti koje nose učesnici, a na kojima je ispisano “Dole diktatura”, “Vučiću Šrederu”, “Nećemo da budemo jeftina radna snaga”, “Plate ste smanjili, penzije ojadili, ovdje smo da bi vam uzvratili”…

Učesnici protesta su oko 18.30 krenuli u šetnju, ali se neće kretati trasom kojom su išli prethodnih dana, već idu Bulevarom Kralja Aleksandra ka Pravnom fakultetu, a zatim bi, kako navode, trebalo da se kroz Ruzveltovu, Ulicu 27. marta i Takovsku vrate do Doma Narodne skupštine.

Oni su ispred zgrade Radio-televizije Srbije (RTS) održali minut ćutanja kojim su želeli da ukazu na ćutanje RTS-a o ovim protestima.

Najveći hit #protesti2017 “Ko ne skače, taj je Vučić”. Kolona na Slaviji, kreće se ka Trgu. @DW_Srpski pic.twitter.com/DVrig9PsDD — Sanja Kljajic (@SSnajaKljajic) 6. travnja 2017.

Protest protiče bez incidenata, izuzimajući to što je jedna grupa učesnika zapalila više tabloida, navodi Tanjug.

Više od hiljadu studenata i mahom mladih ljudi okupilo se u centru Novog Sada na četvrtom po redu “Protestu protiv diktature” i poručili da neće odustati od protesta dok god njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni. Studenti su na početku poručili da protesti nisu inicirale političke partije, već je riječ o borbi studenata za prava svih građana Srbije.

Aktivista kolektiva Gerusija Ivan Radenković rekao je da dolazi svakodnevno na proteste da bi, kao i ostali prisutni, pokazao da nije glasao za Aleksandra Vučića i da ga podsjeti da je za njega zapravo glasalo manje od jedne četvrtine stanovništva Srbije.

“Od te četvrtine bar pola je bilo direktno ucjenjeno. Ovde sam da pokažem da ovaj narod nije glup i da ćemo ga (Vučića) zbog toga skinuti”, poručio je Radenković.

Student Milovan Nikolić pozvao je okupljene na mirnu i dostojanstvenu protestnu šetnju. “Ne želimo incidente, ovde smo da branimo Srbiju i Novi Sad”, kazao je on.

Protesti su u ponedeljak održani u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, a u utorak u protestne šetnje krenuli su i Kragujevčani, Kraljevčani, Leskovčani i drugi. Protesti su protekli bez većih incidenata, a studenti iz Novog Sada i Beograda objavili su listu zahtjeva.

Novosadski studenti predlažu da protesti traju do smene članova RIK, “zbog nepoštovanja odluka Ustavnog suda”, zatim traže razrješenje Maje Gojković, “zbog blokade rada Narodne skupštine”.

Oni predlažu i zahtev za smjenu direktora RTS i urednika Informativnog programa RTS, “zbog režimskog izvještavanja i neravnomjerne zastupljenosti kandidata”, kao i smjenu članova REM, “zbog nereagovanja na više stotina prekršaja i prijava”.

Kao dodatak, studenti iz Novog Sada su naveli da će, ukoliko se ne ispune zahtevi, tražiti vanredne parlamentarne izbore i da će protesti trajati do ispunjena zahtjeva.



Studenti iz Beograda podržali su zahtjeve studenata iz Novog Sada i dodali još jedan zahtjev – “reviziju biračkog spiska u cilju utvrđivanja tačnog broja birača i nakon toga uvođenje elektronskog glasanja uz jasnu zaštitu od manipulacije.

Premijer i izabrani predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je povodom toga da u Srbiji svako ima pravo da iskaže svoje mišljenje.

“Mi smo demokratska zemlja i svako ima pravo da bude srećan ili nesrećan zbog izbornih rezultata. Zamislite kada bih ja pozvao sve svoje pristalice da idemo da slavimo”, rekao je Vučić novinarima.

On je rekao da “nema vremena” za proteste, jer treba da se “radi i bude još marljiviji”.

“Onaj ko ima vremena uvijek je u redu da protestuje dok je to mirno… i nadam se da se neće vidjeti neodgovornost nekih političara koji su ranije pozivali na nasilje, a sve dok neko izražava da li je za ili ne, dok je to na vikanju… to je sve okej”, rekao je Vučić.

Predsednica Skupštine Maja Gojković je apelovala na sve učesnike protesta da “ni na koji način ne uništavaju i ne učestvuju u devastiranju spomenika od velike istorijske i kulturne vrijednosti”.

Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović govoreći o protestima u više gradova širom Srbije rekao je da su to “visokopolitički protesti”, a kao organizatore je pomenuo članove opozicije.