Četiri klinike preseljene na dvije nove etaže UKC-a

Klinika intezivne medicine za nehirurške grane, onkologija, kardiologija i dio službe za maksilofacijalnu hirurgiju, preseljene su na dvije nove etaže Univerzitetskog Kliničkog centra Republike Srpske.

Na rekonstruisanim spratovima nalaze se dvokrevetne i jednokrevetne sobe opremljene najmodernijim elektronskim krevetima, toaletima i kupatilima za invalide.

Tu je i nova medicinska oprema, pa će liječenje pacijenata biti mnogo lakše.

“Naš zadatak je da obezbjedimo kvalitetnu i dobru uslugu našim pacijentima i radimo na poboljšanju ljubaznosti našeg osoblja, a istovremeno i usavršavanju”, rekao je Vlado Đajić, direktor UKC RS.

Kako sve izgleda, došao je da vidi i ministar zdravlja. Zadovoljan viđenim, poručuje da će liječenje pacijenata, u novom prostoru, biti mnogo lakše. U oktobru će, u novi prostor, i Klinika za plućne bolesti.

“I da najavimo da ćemo u drugoj polovini oktobra da preselimo kliniku za plućne bolesti. Sljedeće godine dok se završi sjeverno krilo i operacionalne sale i tada će se preseliti hirurgija, tako da će UKC biti kompletiran sa svim klinikama na ovoj lokaciji”, rekao je Dragan Bogdanić, ministar zdravlja i socijalne zaštite.

Odlično izgledaju nove etaže, kažu predsjednik i premijerka Srpske. Nadaju se da će sjeverno krilo biti gotovo i prije planiranog vremena.

“Sve teče planiranom dinamikom. Želimo sljedeće godine da vidimo zaokruženu ovu priču. Da se sve službe otvore, da počnu raditi u sasvim novim uslovima”, ističe željka Cvijanović, predsjednik Vlade RS.

“Vjerujemo da ćemo uspjeti i ranije, u idućoj godini sve da završimo nego što je to predviđeno i da se možemo pohvaliti kada sve to bude gotovo da će to biti jedan od najbolje opremljenih kliničkih ustanova ovdje u regionu”, kaže Milorad Dodik, predsjednik RS.

Pacijenti će, u nove sobe, za nekoliko dana. U novim etažama Centralnog medicinskog bloka je više od 120 kreveta, a u prethodno dvije preseljene etaže ih je 216. U taj dio projekta rekonstrukcije i dogradnje UKC-a uloženo je 84 miliona maraka.

Pogledajte kako izgledaju dvije nove etaže UKC-a.