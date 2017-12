Česte promjene vremena u narednih pet dana, temperature izad prosjeka

Oblačno i hladno, do šest stepeni

U Republici Srpskoj u narednih pet dana očekuju se česte promjene vremena, sa smjenom kiše i sunčanih perioda, te temperaturom iznad prosjeka za ovo doba godine, rečeno je Srni u Hidrometeorološkom zavodu Srpske.



Dežurni meteorolog Igor Kovačić naglasio je da će danas i sutra biti oblačno i uglavnom suvo, osim na krajnjem jugu i jugozapadu, gdje će povremeno biti slabe kiše, dok će vjetar biti jak, povremeno i olujni jugo, izražen u Krajini i na planinama.

“Zbog naglog porasta temperature i jakog južnog vjetra snježni pokrivač će se brzo topiti. Najviša dnevna temperatura vazduha danas biće od šest stepeni na jugoistoku do 16 stepeni Celzijusovih na sjeveru i zapadu”, istakao je Kovačić.

Vjetrovito, toplo i oblačno vrijeme biće i sutra, kada će slaba kiša padati u Hercegovini i ponegdje na zapadu i jugozapadu, dok će u ostalim predjelima biti suvo.

U prvom dijelu dana duvaće jak, ponegde i olujni vjetar, koji će popodne i uveče postepeno slabiti na zapadu dok se na istoku i dalje može očekivati vjetar olujne jačine.

“Sutra naveče očekujemo naoblačenje sa zapada koje će donijeti kišu. Do srijede ujutro kiša će jačati i u ostalim predjelima, dok će na zapadu u planinama početi da pada susnježica i snijeg”, naveo je Kovačić, dodajući da će dnevna temperatura sutra biti od 12 do čak 18 stepeni Celzijusovih.

U srijedu će biti oblačno i svježije sa kišom i snijegom na planinama, ali će padavine kasno poslije podne i naveče prestati. Jutarnja tepmeratura od pet do 13 stepeni Celzijusovih, nakon čega će doći do pada dnevne temperature.

“U četvrtak jutro svježije i pretežno vedro uz malo oblaka. Tokom dana malo toplije uz sunčane periode i postepeno naoblačenje na jugu i zapadu koje krajem dana donosi povremenu kišu”, rekao je Kovačić Srni.

On je dodao da će najviša dnevna temperatura biti od sedam do 13 stepeni Celzijusovih. Oblačno sa kišom biće i u petak, kada će dnevna temperatura biti od sedam do 13 stepeni Celzijusovih.

(Srna)