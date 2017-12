Češće obustave saobraćaja u Banjaluci zbog Zimzograda!

U centru Banjaluke u decembru će dolaziti do privremenih obustava saobraćaja zbog održavanja manifestacije “Zimzograd”, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Obustava saobraćaja biće na snazi sutra od 7.00 do 22.00 časova u Ulici Kralja Petra Prvog Karađorđevića, na dijelu od raskrsnice sa Ulicom Milana Tepića do raskrsnice sa Ulicom Marije Bursać.

U istoj ulici obustava saobraćaja biće na snazi 9. decembra od 7.00 časova do 10. decembra do 22.00 časa, te od 16.00 decembra od 7.00 časova do 17. decembra do 22.00 časa.

Saobraćaj će biti obustavljen i 21. decembra od 15.00 do 22.00 časova, te 23. decembra od 7.00 do 21.00 časova.

Na području Banjaluke u toku su radovi na produženju saobraćajne trake za lijevo skretanje na dionici magistralnog puta Rosulje-Čajevac, lokacija semafor Čajevac.

(Srna)