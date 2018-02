Centar za socijalni rad još čeka novog direktora!

Centar za socijalni rad će još da pričeka na novog direktora. Najveću pažnju javnosti na današnjoj sjednici gradskog parlamenta je privuklo ono što se nije desilo – objava konkursa za direktora Centra za socijalni rad je odgođena, jer je Okružni sud poništio odluku o smjeni Vere Sladojević.

Gradonačelnik se našao u čudu zbog takve odluke suda.

“Vjerovatno ćemo se žaliti na ovu odluku, jer je njen rok za izvršenje 30 dana. Vjerovatno ćemo se žaliti ili VSTS-u, ili Vrhovnom sudu RS. Ova presuda suda se ne odnosi na povratak na mjesto. Akt je poništen, mi ćemo na idućoj sjednici skupštine do kraja februara ponovo donijeti akt, koliko god čudnovat bio”, rekao je Igor Radojičić, gradonačelnik Banjaluke.

Smijenjena direktorica za ATV kratko kaže da joj je drago da je istina izašla na vidjelo, a da joj je direktorska pozicija u ovom trenutku najmanje važna. U klubu “Sloboda”, koji je od starta podržavao Sladojevićevu, kažu da je sud samo potvrdio ono što oni odavno znaju.

“Sada se potvrđuje da je direktorica zaista smijenjena bez jakih argumenata, bez valjanih dokaza. Ovo potvrđuje da je to ipak bila jedna politička montaža, kojom je trebalo Veru Sladojević natjerati da sama da ostavku”, kaže Milenko Jaćimović, odbornik Kluba “Sloboda” u Skupštini grada Banjaluka.

Smjena Ostoje Barašina je zato prošla glatko. Dolazak Irene Radojević na čelo gradske turističke organizacije u opoziciji vide kao još jednu podjelu fotelja po stranačkoj liniji.

“Naravno, to je dobila Ujedinjena Srpska, i to je na neki način kod nas – nemaju prednost oni koji su stručni, nego se to samo dijeli po političkoj podobnosti”, navodi Aleksandar Petković, odbornik SDS-a u Skupštini grada Banjaluka.

Na sljedećoj sjednici, koja se očekuje za dvije sedmice, osim uprave Centra za socijalni rad, na tapetu će biti i emisija obveznica vrijednih šest miliona, koji će biti iskorišćeni za neke kapitalne projekte, kao što su novi Zeleni most i vodovodni sistem Crno vrelo.