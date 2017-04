Centar Banjaluke danas bez saobraćaja

U centru Banjaluke danas će zbog održavanja javnih skupova povodom Dana grada 22. aprila privremeno biti obustavljan saobraćaj, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.



Do povremene obustave saobraćaja dolaziće od 8.00 časova jutros do 2.00 časa sutra ujutro na dijelu Ulice Kralja Petra Prvog Karađorđevića od raskrsnice sa Alejom Svetog Save do raskrsnice sa Ulicom Marije Bursać, navode iz AMS-a.

Za vrijeme obustave saobraćaj će regulisati i preusmjeravati službena lica Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Iz Gradske uprave navode da će na linijama javnog prevoza putnika koje saobraćaju Ulicom kralja Petra Prvog Karađorđevića od Ulice Marije Bursać do Aleje Svetog Save biti preusmjerevani autobusi u ulice Bulevar cara Dušana, Kninska, Vidovdanska, Vuka Karadžića i dalje postojećom trasom.

IZMJENA SAOBRAĆAJA KROZ KANJON TIJESNO ZBOG EVROPSKOG KUPA

U kanjonu Tijesno kod Banjaluke sutra će biti izmijenjen režim saobraćaja na magistralnom putu Karanovac-Crna Rijeka s ciljem nesmetanog održavanja Evropskog kupa u kajaku i kanu na divljim vodama “Vrbas-M:tel 2017”, najavljeno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Izmjena režima saobraćaja biće na snazi od 8.00 do 18.00 čaosva.

Za to vrijeme saobraćaj će se odvijati naizmjenično, jednom trakom.

(Srna)